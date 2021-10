Mădălina Miu, declaraţii neaşteptate despre Tzancă Uraganu. Ce i-a cerut artistul fostei sale partenere

Mădălina Miu a fost recent prezentă într-o emisiune TV. Acolo bruneta a făcut declaraţii controversate despre relaţia cu Tzancă Uraganul. Încă soţia manelistului a povestit faptul că artistul i-a cerut să se împace chiar în urmă cu câteva luni, deşi se afla într-o relaţie.

Mădălina Miu a dat cărţile pe faţă şi a făcut dezvăluiri fără perdea. Bruneta a dorit să lămurească unele aspecte care au apărut în mediul online în legătură cu fosta sa relaţie.

Mai exact, Mădălina a venit cu dovezi și a dezvăluit faptul că Tzancă i-a cerut să se împace de mai multe ori, lucru ce s-a întâmplat chiar recent. Se pare că, în luna iulie a acestui an, artistul i-a propus să o îi mai acorde o şansă, ba mai mult ar fi apelat şi la ajutorul familiei pentru a o convinge.

„În luna iulie el a venit să ne împăcăm. A venit la mine acasă, a vorbit cu tata. Îi spunea tatălui meu cât de dor i-a fost de mine. Am fost împreună cu el la anumite evenimente, la verii mei. Am dormit împreună. Eu arăt probe. Eu nu arunc vorbe, am și dovedit. Dacă acuz de ceva pe cineva, arăt dovada. (…) Aceste lucruri se pedepsesc prin lege.”, a declarat Mădălina Miu la Antena Stars.

Femeile din viaţa lui Tzancă Uraganu sunt la cuţite

Alina Marymar și Mădălina Miu și-au declarat război și pare că nimic nu le poate opri. Acestea s-au amenințat, s-au jignit, iar spiritele s-au încins destul de repede. Se pare că totul a pornit de la faptul că în mediul online a început să circule un filmuleț cu Alina Marymar în ipostaze intime. Acest lucru a fost exploatat de Mădălina Miu care a început seria atacurilor.

„La petreceri, la toate alea, cu toate că el nu-mi spunea mie nimic, ești nebună?! Să moară băiatul meu dacă ai scăpat. Du-te la Poliție, dacă vei fi scăpată tu de mine, să moară băiatul meu, Adam, dacă nu te voi desfigura, dacă nu te bat de te [email protected]*!!# pe tine, indiferent cu cine vei fi, indiferent unde vei fi, vino dacă ești șmecheră, că știi unde stau”, a spus Mădălina Miu pe rețelele de socializare.

Atacurile lansate de Mădălina Miu nu au rămas fără răspuns. Marymare a reacționat imediat și a avut și ea câteva cuvinte de spus. Aceasta a postat mai multe imagini compromițătoare cu Mădălina Miu. Le-a arătat internauților o filmare în care Mădălina Miu își cere iertare în genunchi, fotografii mai vechi cu aceasta și chiar screenshot-uri de pe vreme când aceasta îi aprecia postările și o lăuda.

„Ăsta este doar începutul tău, gunoiule! Uitați ce miel era, își cerea iertare și spunea cu gura ei că e o [email protected]#^%. Cinstita asta care a uitat cum au tăvălit-o toți lăutarii. Acest b%#^& are tupeu să vorbească de frumusețe! Mă făcea pe mine ea, că sunt urâtă, transexuala asta satanistă”, a scris Alina Marymar pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Arhivă Cancan