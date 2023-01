Maestrul Bebe Cotimanis, povești inedite într-un podcast de excepție: “Probam toate rochiile Irinei Loghin!”

Vocea și intonația cu care maestrul Bebe Cotimanis își relatează poveștile sunt inconfundabile pentru românii de pretutindendi. Unde mai pui că în podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” umorul actorului atinge cote maxime, când ilustrează, cu lux de amănunte, cum proba rochiile Irinei Loghin în copilărie. Poate părea un amănunt hilar la o primă citire, însă pentru cei curioși, interviul integral este difuzat pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene” și poate fi urmărit chiar AICI!

Acest fapt se datora mamei artistului, despre care se spune că ar fi fost cea mai pricepută croitoreasă a Bucureștiului la acea vreme. Vreme în care activau pe scena artistică nume grele, printre care regretata Ileana Sărăroiu sau simboluri actuale ale folclorului, precum Irina Loghin sau Maria Ciobanu, toate cliente ale mamei lui Bebe Cotimanis.

Bebe Cotimanis: „Probam toate rochiile Irinei Loghin!”

Adrian Artene: Mama, aflu dintr-un interviu pe care l-ați acordat la un moment dat, că era cea mai bună croitoreasă din București…

Constantin Cotimanis: După părerea mea și a altora!

Adrian Artene: Lucra pentru doamna Irina Loghin, pentru Maria Ciobanu, Ileana Sărăroiu. Și de multe ori erați model pentru acele rochii.

Constantin Cotimanis: Ai reținut asta, mă miram să n-o reții. Deci dată fiind înălțimea mea apropiată de a Irinei Loghin, eu probam toate rochiile Irinei Loghin. Și chiar am învățat să croitoricesc stând cu ochii pe mama, dar nu că aș fi vrut. Chiar mi-am croit vreo două perechi de pantaloni și am făcut și câtorva prieteni din ăștia de vară.

De câte ori pomenesc de mama, acum se fac șapte ani de când a plecat. Iar eu, cu siguranță voi avea filmare în zona aia. Dar se duce Adela, prietena soției tale, colega de clasă a Ioanei, la facultatea lui Sârbu. Se va duce Adela, fratele meu, cred că ajung și eu dacă scap între astea două.

Oricum, mama nu mai e acolo unde-i groapa și nici Dichi nu e acolo, nimeni nu este acolo. Ei pleacă, de aia sunt și alea trei zile, pleacă la timpul potrivit, când se pot înălța. Iar ceea ce punem noi acolo nu mai e decât material, coajă, pământ, carne, care e tot lut. Am fost conștient de chestia asta de când au pus-o pe mama!

