Magda Catone: „Așchia nu sare departe de trunchi”. Nu bea, nu fumează, merge la mănăstire, dar…

Magda Catone este una dintre cele mai joviale, dar totodată, cu picioarele pe pământ actrițe. Ajunsă la 65 de ani, vedeta spune că nu are vicii, cu excepția unuia de care nu se poate dezice. Poate că nimeni nu s-ar fi gândit că celebrei actrițe îi plac mașinile și, implicit, și viteza. Când e necesar, spune ea, mai calcă accelerația. Dar, Magda Catone își spală repede păcatele din trafic, căci, ori de câte ori are ocazia face câte un popas la mânăstire. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Magda Catone s-a confesat în legătură cu „viciul” său, dar a vorbit și despre legătura cu Divinitatea. Mai mult, cea mai iubită actriță care a apărut vreodată într-o reclamă la detergent, spune motivul pentru care și-a îndemnat fiul să facă actorie, deși el voia să devină arhitect.

Magda Catone: „Apăs accelerația până la blană”

CANCAN.RO: Sărut-mâna! Ce faceți? Conduceți un tractor?

Magda Catone: Nu, doar fac poze. Nu funcționează și cât de curând va fi pus într-un muzeu, dar eu nu voi mai fi când va fi asta pus în muzeu.

CANCAN.RO: Se zice că actorii sunt nemuritori, deci nu cred că este cazul.

Magda Catone: De fapt așa va fi. Se va face din colaj, iar eu în calitatea mea de nemuritoare voi apărea într-o poză.

CANCAN.RO: Conduceți?

Magda Catone: Da, conduc, am carnet de 30 și ceva de ani.

CANCAN.RO: Cum sunteți la volan? Sunteți vitezomană, vă băgați sau mai liniștită?

Magda Catone: Conduc cu îngăduință, doar pe autostradă știu să apăs accelerația până la blană. Conduc regulamentar și nu numai, depinde unde mă aflu.

CANCAN.RO: Spuneți-ne despre personajul dumneavoastră din serial și ce are în comun cu Magda Catone?

Magda Catone: Este unul la unul cu vârsta mea, este înțeleapta satului și poate că prin natura faptului că am atât de multă experiență pe scenă și în cinema, este un rol care îmi vine mănușă. Am ce împărtăși atât ca actriță, cât și ca personaj celor din jur.

CANCAN.RO: Știu că și fiul dumneavoastră a urmat acest drum al actoriei și vreau să știu dacă i-ați dat vreun sfat sau ați avut vreo discuție înainte de a alege acest drum?

Magda Catone: Eu am crezut că este bine, ca în proverbul acela: „Așchia nu sare departe de trunchi” și că ar fi potrivit să facă meseria asta. Este un bărbat frumos, înalt, are părul roșu. Nu știu cu cine seamănă căci Șerban avea părul negru și al meu era șaten. El este omul cu părul roșu. Eu i-am făcut recomandări către actorie, el nu era prea încântat. El voia să fie arhitect, dar până la urmă a ajuns aici. El are calitatea și de producător, și prin natura unei afaceri de familie este directorul Festivalului Șerban Ionescu și ne pregătim pentru anul viitor să facem bugetul pentru 2 mai 2025.

„Nu îmi crește talentul prin vizitele pe care le fac, dar mă înțelepțesc”

CANCAN.RO: Sunt multe de făcut și aveți o energie debordantă. Mă uit la dumneavoastră și pare că nu obosiți niciodată.

Magda Catone: Am grijă de mine, nu beau, nu fumez, mă culc devreme. Fac cât pot sport, merg pe bicicletă, fac și pelerinaje la mănăstiri și lucrul acesta mă hrănește. Deseori când plec cu colegii spunem că nu plecăm în turneu, ci într-un pelerinaj. Ajungem și la spectacol seara, dar avem deseori popasuri care ne îmbogățesc sufletul.

CANCAN.RO: Simțiți după ce faceți aceste popasuri la mânăstiri că vă încarcă cu o energie bună, că poate jucați mai bine? Se datorează și acestei apropieri de Divinitate?

Magda Catone: Eu cred că îți dă o liniște, o pace și vezi lucrurile mai clar și mai temperat. Nu îmi crește talentul prin vizitele pe care le fac în locurile astea, dar sunt mai liniștită, mai echilibrată, mă înțelepțesc pe zi ce trece și îmi face bine. Știu și mă adresez țintit acestor locuri, nu o fac întâmplător, mă duc cu grijă.

