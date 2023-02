Magistrații au decis! Frații Andrew și Tristan Tate rămân în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile

Situația rămâne neschimbată pentru frații Tate! Britanicii rămân în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile, în schimb în ceea ce le privește pe cele două complice, magistrații au decis ca acestea să fie arestate la domiciliu.

Judecătorii de la Tribunaul București au dezbătut astăzi cererea de prelungire a arestului preventiv pentru Andrew și Tristan Tate, precum și pentru cele două presupuse complice ale lor, Georgiana Naghel și fosta polițistă Luana Alexandra Radu.

Frații Tate se află în arest de la sfârșitul anului 2022 și în ciuda contestațiilor și avocaților pe care i-au angajat, nu au reușit să convingă instanța să îi elibereze. Cei doi britanici au cerut de mai multe ori să fie cercetați în libertate, și-au susținut cu fiecare ocazie nevinovăția și lipsa dovezilor în baza cărora au fost arestați dar, nici de această dată nu au primit răspunsul pe care îl așteptau.

Înainte ca magistrații să ia o decizie, Eugen Vidineac, unul dintre avocaților celor doi britanici, a spus că se așteaptă din partea acestora la o soluție favorabilă: „Dacă soluția va fi nefavorabilă, cu siguranță o vom contesta”, a punctat el. „Dacă până acum am analizat și reanalizat probele administrate în cauză până la acest moment, astăzi am insistat asupra faptului că temeiurile care au fost avute la luarea măsurii arestării preventive au dispărut, au încetat. Prin eficiența apărării, spunem noi că am paralizat efectiv probatoriul administrat până acum în cauză, astfel încât temeiurile au încetat, iar temeiurile noi nu sunt de natură a conduce la o prelungire a măsurii arestului preventiv”, a explicat Eugen Vidineac.

DIICOT-ul a pus sechestrul pe bunurile fraților Tate

Andrew și Tristan Tate au reușit, de-a lungul timpului, să obțină sume destul de mari prin intermediul mai multor conturi în cryptomonede. După ce au intrat în posesia unor astfel de date, polițiștii au blocat 16.10738654 BTC (circa 294.101,55 dolari) deținută de Tristan Tate, menționează Gândul.

De asemenea, cea care a pierdut o mulțime de bani este Abigail Tyson, actuala parteneră de viață a lui Tristan Tate, deoarece DIICOT-ul ar fi blocat suma de 4.96992087 BTC (90.744 dolari) care se afla în contul ei. În același timp, pe data de 4 ianuarie 2023, fraților Tate le-au fost blocate conturi în care se găseau sume precum: 51.370 de lei, 51.800 de euro, 17.430 de dolari și 5.110 lire.

Obiectele pe care a pus sechestru DIICOT-ul:

un ceas Hublot automatic cu o curea albastră;

un ceas de culoare verde inscripționat Patek Philippe, Geneve Swiss;

un ceas argintiu Patek Philippe;

un ceas argintiu Cartier automatic;

un ceas argintiu Audemars Piguet;

un ceas cu 0 curea neagră Patek Philippe;

un ceas Hublot Classic Fussion cu o curea neagră mat;

un ceas inscripționat Ulysse Nardin cu o curea albastră;

un ceas Rolex argintiu (cu certificat de autenticitate);

un ceas Rolex cu o curea metalică de culoare galbenă, în jurul cadranului având aplicate pietre translucide de diverse culori;

un ceas inscripționat Akribos cu o curea metalică gri și pietricele translucide în jurul cadranului;

un ceas inscripționat Audemars Piguet cu o curea metalică auriu-bronz cu cadran negru;

un ceas Audemars Piguet cu o curea metalică auriu-bronz cu pietricele translucide pe toată lungimea brățării și cadran;

un ceas Breitling inscripționat pe capacul din spate UB 2010, aparținând lui Tristan Tate;

două lingouri de aur;

o monedă dintr-un material auriu, cu imaginea unui șarpe cobra și cu inscripția „ONE OUNCE CASH 999.9 Gold”.

Proprietățile fraților Tate care au fost puse sub sechestru: