Mai rar așa ceva! În 2019, Cosmin din Huși a luat 10.00 la Evaluare. Ce notă a luat acum, la Bacalaureat

Cosmin Ioan Prodea este copilul minune al județului Vaslui! Tânărul a reușit o performanță greu de egalat, la care mulți doar visează. Viitorul student are cu ce se lăuda, după ce a terminat liceul cu brio. S-a ridicat la nivelul tuturor așteptărilor, transformându-și visele în realitate.

Vasluiul are o singură medie de 10 la Bacalaureat 2023: Cosmin Ioan Prodea, un tânăr din Huși. Proaspătul absolvent de liceu se poate lăuda lejer cu toate reușitele lui de până acum, care nu sunt deloc puține la număr. Acesta a obținut un rezultat senzațional la examenul maturității, la care mulți doar visează. Cosmin a luat nota 10 la toate probele susținute la Bacalaureat 2023, sesiunea de vară: Limba Română, Matematică și Chimie Organică. Rezultatele lui la BAC l-au plasat pe prima poziție în clasamentul județean, în fața celor 2401 de candidați prezenți la examen.

Cosmin Ioan Prodea, mândria județului Vaslui

Notele nu sunt o pură întâmplare, ci rodul muncii lui. Nu este pentru prima dată când tânărul obține 10 pe linie la un examen foarte important din viața lui. Și la Evaluarea Națională, Cosmin a luat nota maximă, fiind singura medie de 10 din județ. Istoria se repetă, doar că de data aceasta la un examen mult mai greu. De asemenea, tânărul este șef de promoție al instituției de învățământ unde și-a dedicat mulți ani din viață: Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși. Băiatul a studiat profilul de „Științe ale Naturii”, fiind as atunci când vine vorba de chimie, matematică sau biologie.

„Pentru a obține un astfel de rezultat, nu există zi de pauză, din prima zi de școală până sună clopoțelul de final de an. Asta nu înseamnă că nu am avut și timp liber, doar că și atunci am încercat să îmbin utilul cu plăcutul. Cel mai important ajutor a fost cel al părinților, care au investit timp și încredere în mine. Profesorii, colegii, cunoscuții își au partea lor de merit, dar nimic nu s-ar fi realizat fără ajutorul bunului Dumnezeu. Încă nu sunt ferm convins că știu exact ce voi face după finalizarea liceului, cert este că voi încerca să folosesc copilul inocent din mine și la o vârstă mai înaintată. Poate pediatrie, psihologie, nu știu…”, spunea Cosmin Ioan Prodea în 2019, pentru vremeanoua.ro