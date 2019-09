Maia Morgenstern s-a împăcat cu fostul ei soţ după 20 de ani de la divorţ. Se iubesc în serialul ”Sacrificiul” de pe Antena 1

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor au fost căsătoriți timp de 13 ani. La un moment dat, însă, au decis să pornească pe drumuri separate, iar în 1999 au divorțat. Totuși, anii petrecuți împreună au atârnat destul de greu în ”balanța sentimentală”, iar Maia și Claudiu s-au împăcat în anul 2018.

Pentru ca totul să fie cât mai interesant, cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare, fiindcă sunt ”iubiți – Șetefan Oprea și Eva, așa cum apar în scenariu – în serialul ”Sacrificiul” de la Antena 1. Conform scenariului, personajul interpretat de Claudiu Istodor este este văduv şi are trei copii, iar ea este iubita lui, oferindu-i sprijin în momentele dificile.

”Maia este o actriță excepțională”

Claudiu Istodor a rememorat, potrivit click.ro, perioada în care a cunoscut-o pe Maia Morgenstern și au jucat împreună. El avea 25 de ani, iar Maia era cu doi ani mai mică.

“Noi lucrãm de mult timp împreunã, încă de când eram la Piatra-Neamţ. Pentru prima oarã, dacă îmi aduc bine aminte, am fost distribuiţi împreunã când eu aveam 25 de ani, iar ea 23. Maia e o actriţă excepţională, în sensul că alta ca ea nu există. E aproape un fenomen al naturii şi sunt doar câţiva actori despre care aş putea să spun asta. De asemenea, e şi foarte serioasã cu meseria pe care o face, niciodată nu face nici un rabat, nu o interesează altceva decât rolul pe care îl face atunci”, a declarat actorul.

Maia și Claudiu au fost colegi de facultate, au lucrat împreună foarte mulți ani, iar Claudiu o descrie pe Maia ca fiind ”foarte atentă”, reușind performanța de a nu se plictis niciodată de ceea ce face pe scenă.

“Da, suntem împreună din nou! Lucrăm de atâţia ani, am fost colegi în facultate, cu un an diferenţă, am lucrat în Piatra-Neamţ trei ani împreună. Am făcut câteva filme, ea în mult mai multe şi eu în mai puţine. E foarte bine de lucrat cu Maia, atât pe scenă, cât şi la filmări, pentru că e foarte atentă, niciodată nu e plictisită şi asta îşi doreşte să facă”, a mai spus Claudiu Istodor, conform sursei precizate mai sus.