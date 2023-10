Maluma va deveni tată pentru prima oară. Artistul a făcut anunțul în timpul unui concert

Maluma și iubita lui, Susana Gomez, sunt în culmea fericii, după ce au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. Celebrul artist a făcut dezvăluirea emoționantă în timpul unui concert susținut în Washington D.C. Columbianul de 29 de ani este pregătit să înceapă un nou capitol în viața lui și își așteaptă minunea cu brațele deschise.

Maluma a susținut, miercuri, un concert în Washington D.C, iar la un moment dat i-a luat prin surprindere pe fanii lui, anunțând că va fi tătic pentru prima dată. Acesta a lansat o nouă piesă denumită „Procura”, prin care a dat de veste că va fi tată de fată. Videoclipul este unul emoționant, în care prezintă relația lui cu Susana Gomez. Printre cadrele idilice în care Maluma cântă superba baladă au fost inserate clipuri în care cuplul merge împreună la doctor, se uită la ecografiile viitorului lor copil și împărtășesc bucuria experienței cu cei dragi. Videoclipul dezvăluie, de asemenea, că cei doi așteaptă o fetiță, iar cuplul poartă coliere de diamante cu numele Paris. Acesta să fie oare numele micuței ce urmează să vină pe lume?

Ce spunea Maluma despre relația cu Susana Gomez

Jurnaliștii de la ET au vorbit cu Maluma în luna august, la începutul turneului Don Juan, iar cântărețul s-a destăinuit puțin despre relația amoroasă pe care o are cu iubita sa și despre sprijinul pe care îl primește din partea ei. Acesta a mărturisit că se simte împlinit și fericit din toate punctele de vedere și că nu mai are nevoie de nimic, doar de dragostea partenerei lui.

„Este uimitor. Este frumoasă. Întotdeauna încerc să păstrez relația super privată. Știi, ca și cum viața mea privată este Juan Luis. Întotdeauna încerc să o țin un pic la distanță, dar este aproape imposibil, pentru că voi mă vedeți în fiecare zi. Sunt bine, sunt fericit, sunt foarte echilibrat, asta este foarte important. Sănătatea mea mentală este întotdeauna bună”, spunea cântărețul.

Artistul a vorbit și despre cel mai mare vis al său: paternitatea. Maluma a recunoscut că mereu și-a dorit să devină tată și iată că visul i s-a împlinit. „Întotdeauna am visat să fiu tată. Să am o familie, pentru mine, acesta este cel mai mare obiectiv dintotdeauna”, a mai spus el, pentru sursa citată.