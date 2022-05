Mama Biancăi Pop rupe tăcerea după ce fosta ispită de la Insula Iubirii a fost internată la Psihiatrie: „A vrut să sară pe geam”

Mama Biancăi Pop rupe tăcerea după ce fosta ispită de la Insula Iubirii a fost internată la Psihiatrie. Bruneta a acuzat-o pe cea care i-a dat viaţă că a internat-o la spital, fără voia ei. Recent, Geta Pop a ţinut să lămurească acest subiect şi a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei sale.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, care nu ieșea din casă fără 1000 de euro cash, trece prin momente grele. Bruneta se confruntă de ceva timp cu problemele grave, iar din acest motiv a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor. Mama sa a fost cea care a luat această decizie, speriată de comportamentul fiicei sale.

Geta Pop a lămurit întreaga situație, după ce bruneta a spus pe reţelele de socializare, că a fost internată cu forța la Psihiatrie.

„N-a bătut-o nimeni. Am plecat cu fiul meu să o ducem acasă. Ea a început să urle pentru că se droghează de câteva luni și a slăbit 18 kilograme și normal că am chemat Poliția și Salvarea, că altfel nu o puteam duce, ca să o detoxific. Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie.”, a declarat mama Biancăi Pop, la Antena Stars.

Bianca Pop regretă expunerea prea mare din spațiul public

Bianca Pop s-a făcut remarcată la ”Insula iubirii” fiind una din cele mai dorite ispite din show. Succesul a urmat-o la scurt timp, însă nu toată lumea poate face față unei expuneri în spațiul public. Bianca Pop a declarat motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane, dar și regretele cu care s-a pricopsit de-a lungul ”carierei de vedetă”:

„Nu am mai apărut la TV pentru că nu am simțit să apar, pentru că nu mi-am dorit să apar, sinceră să fiu, deși am fost căutată des! Și am refuzat elegant. Am fost toată vara plecată prin vacanțe. Nu am postat pentru că, la fel, nu am simțit să mă mai expun. Am realizat unde am greșit și cât am greșit cu expunerea mea.

De Insula Iubirii îmi este dor, a fost o experiență tare frumoasă în viața mea. Datorită lor am ajuns cunoscută. Zona de media îți face bine, dar și rău în același timp și trebuie să știi să gestionezi treaba. Eu, la un moment dat, m-am pierdut”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu câteva luni.

