Mama celor două fetițe răpite din Brașov a oferit primele declarații! Ce s-a întâmplat, de fapt, când a venit Constantin Zapan la casa lor

În urmă cu puțin timp, mama celor două fetițe din județul Brașov care au fost violate de un bărbat de 41 de ani a oferit primele declarații presei. Iată care este realul motiv pentru care femeia nu a reacționat în momentul în care copiii nu au mai venit seara acasă dar și cum a ajuns la concluzia că ar fi în regulă să îi lase să plece cu un necunoscut.

Declarația femeii care a luat decizia de a le lăsa pe fiicele sale de 10 și 12 ani să plece pentru câteva ore cu un străin a fost așteptată de toată România. În cele din urmă, aceasta a acceptat să spună adevărul despre ceea ce s-a întâmplat și despre cum se simt fetițele în acest moment.

Declarația incredibilă a mamei fetițelor abuzate sexual din județul Brașov

Vă reamintim faptul că pe data de 11 noiembrie 2022 cele două surori de 10 și 12 ani au fost date în grija lui Constatin Zapan, un bărbat de 41 de ani chiar de către mama lor. Acestea ar fi trebuit să meargă la un grătar și să se întoarcă după numai două ore, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Mama fetelor susține că în primă instanță nu a dorit să își lase fetele cu cel care avea să le abuzeze, însă, în cele din urmă a acceptat propunerea acestuia.

„A venit pe la noi, a mai adus niște pulpe ca să facem mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice „doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar?”. Şi zice „se joacă și cu copiii”, dacă mai sunt copii p-acolo unde stătea el. Am zis că nu.

Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore şi am sunat la telefon, închis toată noaptea, am sunat şi la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic. După aia mi-am dat eu seama că s-a întâmplat ceva.

Am zis că vine acasă (de asta a aşteptat o noapte – n.r.), dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap. Spuneau (fetele – n.r.) că are două topoare în mașină, cuţit”, a declarat mama fetelor răpite şi abuzate din Braşov, duminică, la Antena 3.

Cum l-a cunoscut mama fetițelor pe agresor

În continuare, mama fetițelor a dezvăluit faptul că nu îl cunoștea foarte bine pe cel care i-a răpit fetițele și le-a abuzat sexual. Se pare că bărbatul lucra în apropierea casei lor și a ajuns să se împrietenească cu localnicii. De la o simplă cafea, s-a ajuns la o adevărată tragedie.

În acest moment mama nu mai poate lua legătura în acest moment cu fiicele sale, deoarece acestea se află într-un centru maternal sub atenta supraveghere a cadrelor competente. Femeia susține că suferă foarte tare din cauza celor întâmplate.

„De dimineață n-am putut să mă dau jos din pat și acum nu sunt în regulă. Amețesc, vomit întruna, de mâncat nu pot să mănânc. Nu ştiu cum se simt (fetiţele – n.r.). Am un număr, am sunat şi mi-a zis că e duminică și nu e nimeni acolo, că pe mâine dacă e femeia acolo.

Îl cunoaștem de vreo 3 săptămâni (pe agresor – n.r.). S-a împrietenit cu soțul meu. Şi lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: „nu-mi face o cafea, doamnă? Mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și una de zahăr”. A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă”, a mai explicat femeia.

