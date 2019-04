Mama copiilor bătuți de tată în Galați, declarații cutremurătoare: “A mai omorât un om, a făcut puşcărie”

Mama copiilor bătuți cu bestialitate de propriul tată în Galați a făcut declarații cutremurătoare despre coșmarul pe care l-a trăit lângă acesta. Mai mult, în timpul mărturisirilor, ea a dezvăluit că bărbatul a fost în închisoare, după ce a luat viața unui om.

Mama celor doi frați, unul de 5 ani, altul de 2 ani a părăsit România la începutul acestui an, sătulă de scandalurile și bătăile pe care le-a încasat lângă bărbatul-monstru. Femeia a avut o relație de opt ani cu tatăl copiilor și a spus că nu a fost niciodată atât de violent cu cei mici.

“O să stau în România dacă îi iau, nu-i problemă. Nu, nu, nu, stau în altă parte. Nu. Stau la mama mea, care trăieşte în România cu tatăl meu vitreg. Nu-i o problemă pentru că băiatul până la doi ani a stat la ei. Nu pot să zic că ştiam că se întâmplă. Era foarte violent cu mine, nu dădea în ei, nu dădea în ei înainte, doar ţipa sau aşa o palmă, dar în halul ăsta nu. În mine, da.. Era foarte violent, dar cu copiii, nu. Am multe poze cum mă lovea, m-a tăiat, am fost internată, am fost la urgenţe”, a declarat mama celor doi frați, relatează observator.tv.

Plecată în Marea Britanie în urmă cu aproape două luni din țară, femeia nu a mai putut suporta bătăile pe care le încasa de la partenerul ei de viață. De altfel, ea a mărturisit că a depus și o plângere împotriva bărbatului, însă polițiștii nu au făcut nimic.

“Pe 17 februarie. Nu am putut să mai rezist. Am depus plângere, am depus plângere la poliţie, am depus plângere la procuratură. Nu s-a luat în considerare nimic. I-am zis să ducă copiii, poliţia să ia copiii să-i ducă la mama mea. Nu a fost de acord. Poliţia nu făcea nimic! Ce să fac? Cum puteam să ajut? El mă ameninţa mereu. De exemplu, şi acum mi-a trimis mesaj. Ştie unde sunt, de ce am făcut aşa ceva, unde s-a ajuns. Mai mult mă ameninţa, dar când îl blocam, că blocam numerele, se ştergeau toate mesajele”, a mai spus mama copiilor bătuți de tatăl lor în Galați, conform sursei citată mai sus..

Bătăușul propriilor copii a fost închis pentru o crimă, a mai povestit femeia, care nu crede că se va schimba vreodată: “Nu aş crede că poate să se îndrepte! Nu aş crede că poate să devină o altă persoană pentru că el a mai făcut aşa ceva şi l-am crezut. El a mai făcut puşcărie, a mai omorât o persoană. Tot aşa a mai fost însurat şi pe mama la femeia aia a omorât-o! L-am crezut pe el că a zis că nu este adevărat, dar la câte bătăi îmi dădea acum stau şi mă gândesc că este adevărat!”.