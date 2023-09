Mama Deliei Matache are mari probleme de sănătate, motiv pentru care, de mai bine de jumătate de an, a refuzat toate concertele. Recent însă, Gina Matache s-a întors pe scenă. Artista a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că va continua să cânte, chiar dacă organismal său se resimte.

Ajunsă la 60 de ani, Gina Matache, mama Deliei și a Oanei Matache, nu-și trădează sub nicio formă vârsta. Arată mult mai tânără, chiar dacă nu face ceva anume pentru a se menține. Cu toate acestea, organismul său se resimte, potrivit declarațiilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Motiv pentru care artista a refuzat de mai bine de jumătate de an toate concertele. Deși ar fi putut produce bani frumoși mai ales în perioada verii, când a avut o mulțime de invitații, ea nu a acceptat niciun job.

„Aștept să mă pensionez, să găsesc pe cineva să-mi ia cartea de muncă, să aflu ce am de făcut. Îmi pregătesc ieșirea, ușor, ușor, pentru că asta-i viața.

Nu mai am forța de altădată, transpir din cap până-n picioare. De aceea am decis ca mai ales vara să nu merg la concerte. În plus, nici disponibilitate nu mai am, să mă duc pe la Cocoșații din deal, să alerg, să scot limba, apoi înapoi, acasă.

Am rărit concertele. E mai bine pentru liniștea mea”, a declarat Gina Matache în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„N-ai ce face”

Recent însă, mama Deliei s-a întors pe scenă. Până să se pensioneze, ea e dispusă să mai ia ceva cântări, după o selecție riguroasă:

„Am cântat zilele trecute, am avut evenimente private. A fost ceva pe moment. Și dacă am probleme, trebuie să le treci pentru că n-ai ce face”.

„Am descoperit că-s alergică”

În ultimii ani, Gina Matache a avut mai multe probleme de sănătate. Din cauza durerilor cu coloana, aceasta a avut zile când nu se putea ridica din pat, potrivit propriilor sale mărturisiri. Recent, ea a descoperit că e și alergică:

„Mă apucă strănutul, ba mi se înfundă nasul. Am descoperit că-s alergică, după Covid. Am dat vina pe pudră, pe machiaje, dar probabil exista terenul acesta alergic, pe care l-am moștenit. Tatăl meu avea probleme de genul acesta”.

„Sunt un om zgârcit”

În ciuda faptului că luni bune nu a mai avut cântări, mama Deliei nu s-a plâns de lipsa banilor. Ea ne-a mărturisit că știe cum să se chivernisească:

„Sunt un om zgârcit. Îmi cunosc buzunarul, mă întind cât mi-e plapuma. Pe mine mă doare sufletul de bani. Am muncit foarte mult, ca să-i arunc, să-mi bat joc de ei.

Noi ne descurcăm, știm ca dintr-un leu să facem doi. Rezistăm tentației, știm să gătim, să ne gospodărim. Pentru noi e ușor. Dacă ai două cepe în casă, tot faci o tocană din ele”.

