Mama Denisei Răducu, mărturisiri cutremurătoare: ”Abia aștept să mă duc la ea”

La mai bine de un an de la moartea Denisei Răducu, mama artistei trece în continuare prin clipe grele. Femeia nu poate să-și revină încă după pierderea fiicei sale. ()

Nu trece o zi fără ca Geta Dovleac să nu se roage pentru sufletul Denisei Răducu. Mama Denisei Răducu nu poate trece deloc peste pierderea fiicei sale. Tot timpul se gândeşte la ea şi abia aşteaptă să se revadă, acolo Sus, în ceruri. (CITEȘTE ȘI: PRIMA IEŞIRE PUBLICĂ A MAMEI DENISEI RĂDUCU! GETA DOVLEAC A POVESTIT, CU LACRIMI ÎN OCHI, CE I-A SPUS DENISA ÎNAINTE DE A MURI)

„Când a murit Denisa, a murit şi inima mea. Este o nedreptate că ea s-a dus. Mi-aş da şi viaţa să o aduc înapoi. Abia aştept să mă duc la ea. Vă zic sincer, este singurul lucru pentru care mă rog, să mor.”, a spus Geta Dovleac, potrivit wowbiz.ro.

Geta Dovleac a povestit că o visează des pe fiica ei

Mama Denisei Răducu a povestit, recent, că o visează des pe fiica ei. Artista s-a stins din viaţă la 27 de ani din cauza cancerului. În ultima vreme, Denisa slăbise foarte mult, era numai piele şi os, ajungând să cântărească 23 de kilograme. Vestea decesului artistei i-a întristat pe numeroşii fani ai Denisei şi pe oamenii din Ştefăneşti, localitatea natală a cântăreţei. (VEZI ȘI: MAMA DENISEI RĂDUCU A TERMINAT VILA LĂSATĂ MOŞTENIRE DE REGRATATA ARTISTĂ!)

”De multe ori am visat-o, îmi spunea: «Mamă, stai liniştită că nu mă mai doare nimic». A avut o boală galopantă, când i-au descoperit tumorile mi-au spus că are gradul 4 de metastaze. La Viena mi-au spus: «Iubiţi fata asta ca atunci când o aveaţi în burtă că nu o veţi mai avea». Vă daţi seama ce am simţit. Vă mulţumesc că vă amintiţi de Denisa. Îmi spune în vis: «Mamă, ştii rochiţa aia albă. Dă-mi rochiţa aia, că am nevoie de ea». M-am dus şi am dat-o de pomană. Eu sunt cea mai terminată femeie de pe lume, am avut un înger de copil.”, declara Geta Răducu. ()