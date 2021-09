Mama gemenilor din Ploiești a rupt tăcerea! Ce a spus despre seara în care copiii ei au murit, după ce au căzut de la etajul 10

Mama celor doi gemeni din Ploiești a vorbit public, într-o emisiune de televiziune, despre drama pe care o trăiește. Cu ochii în lacrimi, Andreea, mama gemenilor care au murit, după ce au căzut de la etajul zece al unui bloc din Ploiești, trăiește, încă, un șoc fără margini.

Mama celor doi gemeni din Ploiești mărturisește că are regrete. Îmbrăcată în negru, într-o emisiune de televiziune, Andreea a izbucnit în plâns odată ce a pășit în platou. Aceasta a vorbit despre seara în care cei doi gemeni au căzut de la etajul zece al unui bloc din Ploiești.

”Aveau doi ani și 12 zile. (…) Familia mea nu știe ce a fost în casa mea. O singură dată m-am drogat cu Alina. Nu aveam prieteni, nu aveam pe nimeni. Nu eram beată (n.r. în seara când a făcut live-ul pe Facebook), aveam dureri de cap. (…) După ce i-am culcat pe cei mici, am intrat în bucătărie. Geamul era rabatat, masa nu era lângă geam. Eu nu am crescut în minciună. Când am dat drumul la muzică, la boxă, David a pus capul pe mine. Alina era în bucătărie. Am intrat pe live, am auzit o bușitură, încet. Dacă era în bucătărie, Alina răspundea imediat. În momentul ăla nu era sau probabil avea ușa închisă. Când a venit poliția, și-a pus mâinile la față”, a spus mama celor doi gemeni.

Întrebată de ce consideră că Alina i-ar fi ucis copiii, mama celor doi gemeni a răspuns: ”Nu vreau să o acuz. Nu pot să spun că au fost ajutați. Nu știu, o putem întreba pe ea. Pentru că eu nu mai puteam să practic prostituția. Că plecam amândouă. Are doi copii, dar e căzută din drepturi părintești demult, din cauza prostituției. Statul a decăzut-o din drepturi. Copiii sunt crescuți de mama ei. Eram amândouă în casă, am rugat-o să stea să se uite la ei. Nu aveam niciun venit, bărbatul (n.r. iubitul) a fost de acord. Când era soțul acasă, stătea cu copiii și plecam cu ea. Nu am făcut cu rândul. Puteam să mă angajez. Dar pentru două-trei ore nu găseam nicăieri. (…) Fetița mică avea problemă la picioare. Mergea foarte greu”.

Mama copiilor era în live pe Facebook când s-a întâmplat tragedia

Mama copiilor ar fi fost live pe Facebook în momentul în care s-a produs tragedia. În imagini se aud la un moment dat sunetele ambulanțelor, iar la scurt timp, cineva bate cu putere în ușa apartamentului, moment în care femeia oprește transmisiunea live de pe rețeaua de socializare.

Femeia lăsase copiii nesupravegheați și nici măcar nu a știut ce s-a întâmplat până la sosirea salvatorilor. Cei doi copii ar fi căzut pe rând, la un interval de 30 de secunde. Andreea este acuzată de ucidere din culpă și a rămas și fără primul copil, un băiețel în vârstă de 5 ani cu probleme de sănătate, care este acum în grija bunicilor.

