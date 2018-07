Mama lui Adrian Năstase a murit: ”S-a topit încet, în ultimele luni”

Mama lui Adrian Năstase a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de fostul premier pe blogul său personal. (Reduceri mari la jocuri PC )

Mama lui Adrian Năstase și-a petrecut ultimele luni din viață la spital. Potrivit spuselor lui, Elena Năstase nu mai putea vorbi, însă se înțelegeau numai din priviri. Astăzi, Adrian Năstase trece prin momente dureroase deoarece și-a pierdut mama.