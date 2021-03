Mama lui Augustin Viziru, infectată cu virusul SARS-CoV-2! „Am dus-o la Matei Balș cu Salvarea”

Augustin Viziru trece prim momente delicate. Mama actorului este infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar starea de sănătatea a acesteia nu este prea bună. În cadrul unui emisiuni tv, Augustin Viziru a mărturisit că femeia a ajuns la spital, iar în prezent este internată la Matei Balș.

Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, Augustin Viziru a dezvăluit că în anul trecut în decembrie a contactat noul virus. Din fericire, actorul a avut o formă ușoară și a scăpat repede. Însă, acum mama sa este infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar starea acesteia nu este una prea bun. Femeia este internată la Matei Balș și este ținută sub supraveghere medicală.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Stiu inca ca mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a declarat Augustin Viziru, la Exclusiv VIP.

Augustin Viziru, un tătic model

Deși este îngrijorat pentru mama sa, Augustin Viziru încearcă să vadă partea pozitivă și speră că totul o să fie bine. Fetița acestuia este cea care îi dă putere și îl face să zâmbească în orice situație. Actorul a mărturisit că își petrece mult timp alături de cea mică.

„Am un copil cu personalitate, nu e genul care să aibă răbdare. Trebuie să fie cum vrea ea mereu. Și este un copil foarte cuminte. Pot spune că avem un copil bun, dormim noaptea. Eu sunt în permanentă de garda noaptea. Dimineața avem un ritual: ne trezim, ne iubim, începe joacă. Nu știu ce să fac că nu mă lasă să o pup, cred că e din cauza bărbii”, a mai spus Augustin Viziru, în emisiunea lui Cristi Brancu.