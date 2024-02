Mama lui Iancu Sterp, derapaj rasist după scandalul cu Jador de la Survivor: „Ţigani, ciori”

Spiritele se agită tot mai tare la Survivor All Stars. Jador și Iancu Sterp au fost protagoniștii unui scandal de proporții, care s-a propagat din Republica Dominicană și a ajuns și în România, la familiile celor doi, care au intrat la rândul lor în contre. Dintre toți, reacția cea mai vehementă a avut-o mama lui Iancu Sterp, care a aruncat cu multe jignirii. Și frații au ieșit la înaintare, iar Culiță Sterp și sora lui Jador s-au contrat la rândul lor.

Zilele trecute, Jador și Iancu Sterp și-au măsurat mușchii la Survivor All Stars. Cei doi au intrat într-un conflict, iar jigniri au fost aruncate de ambele părți (vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, cearta celor doi a ajuns și în România, iar familiile acestora s-au încleștat la rându lor. Mama lui Iancu Sterp a avut reacția cea mai vehementă și nu a mai ținut cont de limbaj. Declarațiile făcute de aceasta au atras o replică dură din parte sorei lui Jador.

Primul angrenat în cearta dintre Iancu Sterp și Jador a fost chiar Culiță, fratele celui dintâi. Artistul a simțit nevoia să intervină, să îi ia apărarea fratelui său, așa că nu a stat mult pe gânduri și a venit cu o replică tăioasă pentru Jador, insinuând printre rânduri că nu ar fi bine să rămână singur cu fratele său, căci atunci lucrurile s-ar discuta altfel.

Însă, cea care a avut reacția cea mai vehementă și în același timp cea mai nepotrivită a fost mama lui Iancu Sterp. Supărată că Jador s-a luat de fiul ei, femeia nu a mai ținut cont de nimic și a aruncat cu vorbe acide și jigniri.

Reacția acesteia nu a putut să rămână fără răspuns, mai ales din cauza caracterului rasist, așa că sora lui Jador a intervenit și a pus pe toată lumea la punct. Aceasta a apostrofat familia Sterp pentru cuvintele spuse, subliniind că neînțelegerile de la Survivor ar trebui să rămână acolo și nu să fie dezbătute într-un mod atât de urât de familii.

„Sunt sora lui Jador… Mama ta ne-a jignit toată familia (țigani, ciori) noi nu am spus niciodată nimic… Cioara de mama nu și-ar permită să iasă să spună de copiii cuiva ceva urât.. Și eu ca sora lui la fel… Noi nu am ieșit să vă denigrăm pe internet. Voi vă certați, tot voi vă împăcați. Plus că el și-a cerut scuze de la Iancu. Culiță Sterp, nu îți înțeleg reacția. Iancu l-a făcut câine și nu a ieșit nimeni să spună nimic.

«În relațiile noastre, ar trebui să existe un respect reciproc între cele două familii. Mama mea m-a învățat că este esențial să tratăm familia celuilalt cu respect și că nu ar trebui să jignim sau să denigrăm pe cineva din familia altcuiva. Din păcate, am fost martor la lipsa acestui respect din partea mamei tale, care a făcut insulte la adresa familiei mele. În contrast, mama mea ar fi ultima persoană care ar jigni familia ta sau pe cineva din familia ta. De asemenea, este dezamăgitor să constat că tu, ca prieten, alegi să mă jignești»”, a fost mesajul transmis de sora lui Jador.