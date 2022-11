Mama lui Răzvan Ciobanu a explicat ce se întâmplă cu afacerea familiei, după moartea designerului și a tatălui său: „Așa consider eu că este mai bine”

Răzvan Ciobanu s-a stins din viață în anul 2019, la vârsta de 43 de ani. Recent, mama desginerului, Elena Ciobanu, a făcut o serie de declarații referitoare la ce simte în prezent, după ce și-a pierdut și fiul și soțul.

În anul 2019, Răzvan Ciobanu a fost găsit fără viață, la vârsta de 43 de ani, între localitățile Săcele și Năvodari. La momentul respectiv, designerul se întorcea de la mare și a decedat în urma unui accident. În anul 2022, familia designerului a fost lovită de o nouă tragedie. Tatăl lui s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate. După tragediile care i-au marcat familia, Elena Ciobanu încearcă să își găsească, în continuare, puterile pentru a merge mai departe și pentru a se ocupa de afacerea pe care au construit-o împreună.

Familia designerului deține o pensiune în Prahova și o gestionau împreună. În prezent, cea care a rămas să se ocupe de toate treburile este Elena Ciobanu, mama lui Răzvan. În cadrul unui interviu, aceasta a mărturisit faptul că, deși are o durere foarte mare în suflet, trebuie să meargă mai departe și să se ocupe de pensiunea familiei. Mama designerului se va afla de sărbători la așezământul turistic, unde îi va întâmpina pe oameni cu brațele deschise.

„Sunt bine, ce să fac? Iau viața așa cum vine ea de la Dumnezeu, nu am încotro. Trebuie să dau înainte și să îmi fac datoria să merg mai departe. Prefer să îmi țin durerea pe care o port în suflet doar pentru mine. Nu aș vrea să știe o țară întreagă tot ce este în inima mea. Așa consider eu că este mai bine. De sărbători (n.r – iarnă) o să muncesc la pensiunea familiei cum am făcut și până acum. Turiștii nu au nicio vină că eu am problemele pe care le am”, a mărturisit mama designerului, pentru Click.

Răzvan Ciobanu a murit în urma unui accident

Designerul a murit fulgerător în urma unui accident înfiorător, petrecut în dimineața de luni, 29 aprilie 2019, a doua zi de Paște. Tragedia s-a produs la intrarea în localitatea Săcele dinspre Năvodari, judeţul Constanţa. După orașul Năvodari, creatorul de modă ar fi părăsit drumul județean, potrivit unor date ale anchetei.

Mașina de teren și-a continuat drumul pe câmp 700 de metri, a traversat o alee asfaltată, apoi a mers încă 150 de metri într-o zonă cu arbuști. Aici s-ar fi rostogolit de mai multe ori și a smuls din rădăcini câțiva copaci, iar, în final, autoturismul s-a oprit pe roți, izbindu-se frontal de un copac.

