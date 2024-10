Mama lui Whitney Houston a murit după ani de boală. Cissy Houston avea 91 de ani

Este doliu uriaș în showbiz-ul monden de peste Ocean! Cissy Houston, mama celebrei Whitney Houston, s-a stins din viață, luni, la vârsta de 91 de ani. Marea artistă a cântat alături de alte celebrități, precum Elvis Presley și Aretha Franklin. Anunțul trist făcut de familia regretatei cântăreței!

Mama lui Whitney Houston s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, anunțul trist fiind făcut de nora ei, Pat Houston. Cissy a murit luni, în casa ei din New Jersey, unde se afla în îngrijire paliativă pentru boala Alzheimer. A avut o carieră artistică impresionantă, fiind câștigătoare a două premii Grammy, pentru albumele sale Face to Face în 1997 și He Leadeth Me în 1998.

De-a lungul vieții, Cissy a cântat alături de superstaruri internaționale precum Elvis Presley și Aretha Franklin. Era o artistă foarte solicitată, având înregistrate peste 600 de melodii.

Apropiații au avut numai cuvinte de laudă la adresa ei și au descris-o drept o persoană cu credință, care a ținut enorm la familia ei, la public și la comunitatea din care făcea parte. Cissy Houston a avut o carieră care s-a întins pe șapte decenii de muncă, în lumina reflectoarelor.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | A murit Bill Cobbs, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood

„Mama Cissy a fost o figură puternică și impunătoare în viețile noastre. O femeie cu credință și convingere profundă, care a ținut foarte mult la familie, slujire și comunitate. Cariera ei de peste șapte decenii în muzică și divertisment va rămâne în fruntea inimilor noastre.”, a fost vestea dată de familia regretatei artiste.

CITEȘTE ȘI: SHIFTY SHELLSHOCK, SOLISTUL TRUPEI CRAZY TOWN, A MURIT LA 49 DE ANI

Cissy Houston a avut o carieră impresionantă

Cissy Houston n-a fost doar o mare cântăreață. Aceasta a scris și trei cărți: He Leadeth Me, How Sweet the Sound: My Life With God and Gospel și Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and the Night the Music Stopped. A fost cea mai mică dintre opt copii și a adus pe lume o mare artistă în muzica: Whitney Houston.

Familia regretatei Cissy a ținut să le mulțumească tuturor pentru sprijinul acordat în astfel de momente dureroase, rugând presa să le respecte intimitatea în perioada asta dificilă.

„Suntem impresionați de sprijinul vostru generos și de revărsarea voastră de iubire în timpul perioadei noastre profunde de durere”, a ținut să transmită Pat Houston, în numele familiei. „Cerem respectuos să ne păstrăm intimitatea în această perioadă dificilă”, a mai spus aceasta.