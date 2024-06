BREAKING | A murit Bill Cobbs, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood

Unul dintre cei mai renumiți și iubiți actori de la Hollywood s-a stins din viață! Bill Cobbs, cunoscut mai ales pentru filmele de succes în care a jucat, precum Night At The Museum, The Bodyguard și The Sopranos, a murit la vârsta de 90 de ani.

Bill Cobbs a murit liniştit în noaptea de marţi spre miercuri în locuința sa din Riverside, California. Anunțul trist a fost făcut de fratele său, Thomas G. Cobbs. Acesta a ținut să transmită un mesaj emoționant după aflarea veștii. Thomas n-a dezvăluit, însă, cauza morții fratelui său.

„Suntem întristați să împărtășim moartea lui Bill Cobbs. Marți, 25 iunie, Bill s-a stins liniștit la domiciliul său din California. Un partener iubit, un frate mai mare, un unchi, un părinte surogat, naș și prieten, Bill și-a sărbătorit recent și fericit împlinirea a 90 de ani înconjurat de cei dragi. Ca familie, suntem împăcați cu gândul că Bill și-a găsit pacea și odihna eternă alături de Dumnezeu. Vă cerem să vă rugați pentru noi în aceste timpuri” a fost mesajul transmis de Thomas.

Bill Cobbs, aproape 200 de roluri într-o carieră de 5 decenii

Actorul Bill Cobbs a avut aproape 200 de roluri într-o carieră de cinci decenii. A intrat în lumea actoriei după 30 de ani. Era vânzător de mașini și, într-o zi, a decis să-și schimbe viața. Așa că s-a mutat în New York și și-a încercat norocul. După cariera în teatru, la vârsta de 40 de ani a fascinat publicul cu rolul din thrillerul polițist The Taking Of Pelham One Two Three.

Originar din Cleveland, Cobbs a apărut în filme precum The Hudsucker Proxy al fraților Coen, în rolul managerului lui Whitney Houston în The Bodyguard sau în drama sportivă din 1986 a lui Martin Scorsese.

De asemenea, a mai jucat în The Colour of Money, Demolition Man, antrenorul în Air Bud și agentul de securitate în Night at the Muzeu. Prima sa apariție pe marile ecrane a avut loc în 1974, în pelicula The Taking of Pelham One Two Three. A câștigat un premiu Daytime Emmy pentru performanță remarcabilă limitată într-un program de zi pentru serialul Dino Dana în 2020. Bill Cobs a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood și, de asemenea, a apărut în emisiuni TV, precum The Sopranos, The West Wing, The Equalizer, Six Feet Under, Sesame Street și Good Times.