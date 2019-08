Mama Luizei Melencu, apel disperat: ”De la poliție nu avem speranță. Ne-au spus că a plecat cu un Făt-Frumos”

Mama Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani care a dispărut în urmă cu patru luni, dorește ca polițiștii din Caracal să nu mai participe la anchetă. Considerând că aceștia au greșit grav după apelurile la 112 efectuate de cealaltă adolescentă, Alexandra Măceșanu, mama Luizei nu concepe ca fata sa să mai fie căutată de cei care au tratat cu superficialitate un strigăt de ajutor.

Conform celor declarate de mama Luizei, nu mai există nicio speranță în ceea ce privește acțiunile polițiștilor. Cu atât mai mult cu cât, atunci când a fost reclamată dispariția Luizei, reacția polițiștilor a fost una năucitoare. Femeia spune că a fost dusă la detectorul de minciuni, cu toate că alții ar fi trebuit să fie chestionați.

“Să sperăm că ne ajută domnul avocat, presa și bunul Dumnezeu. De la poliție nu avem speranță. Ne-au spus că fiica noastră a plecat cu un Făt-Frumos. Ne-au dus la detectorul de minciuni. Nu noi trebuia să fim duși. Oamenii care i-au făcut rău sunt în libertate și noi am fost chestionați”, a declarat mama Luizei Melencu la România Tv.

Bunicul Luizei Melencu e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o pe fată în mâinile proxeneților

Inițial, bunicul Luizei Melencu a crezut că frumoasa lui nepoată a fost răpită și ucisă pentru trafic de organe, însă, acum e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o, de fapt, în mâinile proxeneților.

“De la început am crezut că este cu totul altceva, pe cuvânul meu de om, nu vă mint, am crezut că e cu totul altceva. Om nu pot să-l numesc. E cu totul altceva, trafic de ființe umane, alții sunt vinovați, el e scos în față. Ne dorim… (n.r.: să fie în viață Luiza), ne rugăm la Dumnezeu. Omul e capabil de orice, omul e cel mai josnic. Unii dintre noi…rușine să le fie, nu le mai umple Dumnezeu buzunarele cu bani…blestemați să fie! Ce simt eu…Luiza și Alexandra, 2 fete minunate, ce or fi avut cu ele ordinarii ăștia…”, a declarat bunicul Luizei Melencu în cadrul unei emisiuni de la Antena 3.

Citește și: Fiica lui Gheorghe Dincă, relație controversată cu un italian acuzat că făcea trafic cu muniție

“Nu am reușit să vorbesc cu familia Alexandrei, noi suntem în partea cealaltă, în Craiova”, a mai spus bărbatul în cadrul interviului.

Citește și: Adevărul despre Gheorghe Dincă, făcut public de un fost coleg: “E conştient de ceea ce face, este extrem de inteligent şi…”