Mama Luizei Melencu nu are pace deloc! Ce declarații a făcut femeia după pedeapsa primită de Gheorghe Dincă

Mama Luizei Melencu a făcut câteva declarații, după ce Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare! Monica Melencu nu are liniște nici acum, după sentința dată de magistrații Tribunalului Olt.

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în cazul dosarului uciderii tinerelor, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, de către magistrații de la Tribunalul Olt. Hotărârea nu este una definitivă, iar acest lucru nu îi dă pace mamei Luizei Melencu. Femeia a făcut câteva declarații cutremurătoare la adresa monstrului din Caracal.

Ce a declarat Monica Melencu

Pentru Monica, viața a luat o întorsătură greu de îndurat, după ce fetița ei, Luiza Melencu a dispărut de acasă. Au urmat trei ani de incertitudini, durere, probe, dosare pe masa procurorilor și speranța că fiica se va întoarce acasă într-o bună zi. Acum, femeia a făcut câteva declarații halucinante la adresa presupusului criminal care i-a ucis fiica, după ce magistrații au hotârât să-i dea 30 de ani de închisoare, drept pedeapsă.

„Acum sunt binișor. Am văzut ce a pățit Dincă. Nu mă așteptam să îl judece pentru omor calificat, sincer vă spun acest lucru. Fetele nu au fost omorâte! Eu zic că sunt traficate cine știe prin ce țară. De omorât nu sunt omorâte! Cred că sunt folosite pentru a scoate bani de pe urma lor. Într-o zi, Luiza o să se întoarcă acasă. În nici un caz nu sunt moarte fetele! Cine știe unde sunt vândute? Acum și cu presiunea aceasta mediatică care se pune în acest caz, poate sunt ascunse”, a declarat Monica Melencu, pentru click!

Mai mult decât atât, femeia spune că a făcut numeroase demersuri pentru a le arăta procurorilor care este adevărul, însă nu se va opri aici, până nu se va face dreptate.

„În acel dosar (n.r – al crimelor din Caracal) s-au pus lucruri doar la voia întâmplării. Unele lucruri nu se leagă aici. Eu cred că atunci când au venit anchetatorii, Alexandra era deja plecată de acolo. Plus că, nu doar această situație nu se leagă în capul meu. Sunt multe! Noi suntem o familie mai modestă, dar nu ne lăsăm. Am cheltuit foarte mulți bani cu tot ce s-a întâmplat. Am fost și la detectorul de minciuni, am cheltuit 5.000 de lei, am fost și la probă de salivă. Ne este foarte greu, dar nu ne lăsăm deloc”, a continuat aceasta pentru sursa menționată.