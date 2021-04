Mama “Războincei” de la Survivor face dezvăluiri din viața amoroasă a fiicei. “Îi place mult să se distreze”

Sindy este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Survivor România. „Războinica” a câștigat simpatia telespectatorilor, ieșind de mai multe ori favorita publicului. Invitată la Teo Show, mama concurentei a făcut dezvăluiri picante din viața amoroasă a acesteia.

Sindy este unul dintre personajele cele mai carismatice din cadrul competiției. Aduce mereu voia bună și își dă toată silința pe traseu. Mama „Războinicei” a fost invitată în cadrul emisiunii Teo Show, unde a vorbit despre fiica sa.

Se pare că „Războinica” nu are un iubit care o așteaptă acasă, iar mama acesteia a dezvăluit că, pentru moment, Sindy nici nu își dorește o relație. Preferă să se distreze, să exploreze și ar fi lăsat marile iubiri pentru mai târziu.

„Iubit? Cam greu cu iubiții. Nu, sincer nu. Îi place mult să se distreze, deci încă nu cred că și-ar dori să aibă un iubit, o relație mai serioasă. De exemplu, sora ei are un iubit, ele fiind gemene. Ea are o energie în tot ceea ce face. Plus că parcă trăiește și meciul și când intră colegii pe traseu, parcă trăiește și ea momentul. Îi plac foarte mult sporturile mai grele, i-am și zis: «Trebuie să fii puțin mai feminină»", a declarat mama lui Sindy în cadrul emisiunii.

Relația dintre Sindy și Albert

Mama lui Sindy a vorbit și despre relația pe care fiica ei a construit-o cu Albert. Cei doi par destul de apropiați și se înțeleg foarte bine. Însă, femeia a spus că, din punctul ei de vedere, „Războinicul” nu este potrivit pentru fiica sa, care are nevoie de un bărbat mai puternic lângă ea.

„Albert pare un băiat liniștit, își vede de treaba lui. Sincer, îmi place ca persoană. Nu știu ce să zic. În unele privințe poate da, în unele poate nu. Totuși cred că ei i-ar trebui o persoană mai puternică puțin, că altfel nu știu ce să zic”, a mai declarat mama lui Sindy.

Sursa foto: captura Kanal D