Managerul trupei A.S.I.A acționează pe cale legală, după scandalul cu Irina Nicolae: ”Vreau să merg la un avocat”

Trupa A.S.I.A s-a bucurat de un succes răsunător mulți ani de la înființare. Ulterior, formația s-a destrămat, însă în 2023, fetele au decis să se reunească, dar de această dată într-o formulă diferită. Irina Nicolae s-a retras din grup și a fost înlocuită de o altă artistă, Iana Novac. Cu toate acestea, bruneta a fost deranjată de faptul că nu a fost chemată să urce pe scenă alături de fostele colege, iar de aici până la un scandal în toată regula a mai fost doar un pas. Managerul trupei „A.S.I.A”, Florin Ionescu, a dezvăluit în cadrul unui interviu recent că este decis să rezolve această situație pe cale legală.

Scandalul dintre Irina Nicolae și fetele din trupa A.S.I.A a luat amploare. Managerul a decis să intervină și să explice de ce a luat decizia de a merge mai departe în noua formulă. De asemenea, Florin Ionescu a explicat faptul că vrea, cu ajutorul unui avocat, să îi trimită o notificare Irinei Nicolae. Acesta nu vrea ca artista să îi mai pronunțe numele și să mai vorbească despre el.

„Vreau să merg la un avocat să-mi fac o notificare, care o să ajungă către toată media, ca să nu mai pronunțe numele meu, pentru că nu mă interesează discuțiile care sunt, eu îmi văd de treaba mea, fiecare să-și vadă de treaba lui și atâta vreme cât s-a vorbit despre mine și s-au spus niște lucruri care poate unele nu sunt adevărate, aș vrea să nu mai vorbească despre mine, asta e problema!”, a declarat Florin Ionescu, în exclusivitate, la Antena Stars.

Managerul trupei A.S.I.A, despre decizia de a merge mai departe cu cele 4 artiste

În ceea ce privește decizia pe care a luat-o, Florin Ionescu a explicat că și-a dorit să meargă în aceeași formulă cu fetele care au participat la evenimentul Ianei Novac, la sărbătoarea de 20 de ani.

„Și Alina putea să se simtă exclusă și Alexandra și Silvia. Noi am decis să mergem mai departe cu această formulă, pentru că această formula a fost la Iana Novac, la sărbătoarea de 20 de ani, la evenimentul ei și am decis să mergem mai departe, în formula asta, mai mult de atât nu am ce să declar, dacă s-a simțit cineva ofuscat îmi pare rău, dar asta e decizia pe care am luat-o eu și Adi Ordean, să mergem mai departe în această formulă.

Să vă spun sincer, formația A.S.I.A este de fapt un proiect, În acest proiect sunt opt fete care auto defilat pe aici, dacă una a plecat, am înlocuit-o cu alta, acum am făcut această revenire cu această formulă care mi s-a părut foarte în regulă. asta este formula cu care am decis eu, în primul rând, să meargă mai departe și cam asta este, dacă cineva se simte ofuscat, e treaba lui, nu mă deranjează pe mine, nu mă interesează!

A vorbit foarte mult despre trecutul formației și al colegelor și al meu, chiar nu mă interesează, nu mai vreau să discut despre asta, ideea este că s-a simțit nu știu din ce motiv, dar nu avea de ce, pentru că această trupă este un proiect în care au fost 8 fete, noi am ales 4 să meargă mai departe.”, a mai declarat managerul trupei A.S.I.A.