Mandachi Hotel & Spa angajează Director General din Dubai

Începând cu luna octombrie 2022, cel mai bine cotat hotel de 4 stele din România, conform Top Hotel Awards , Mandachi Hotel & SPA are o nouă echipă de management.

Shane Labroy, în vârstă de 51 de ani, care a ocupat poziția de Asst General Manager la Chelsea Group din Dubai (850 camere) și Mercure Hotel Londra (180 camere) a fost numit General Manager.

În plus, o nouă societate comercială va administra unitățile de cazare ale hotelului, sălile de evenimente, noul restaurant toscan Cucinotti și centrul Spa.

Primele măsuri ale noii echipe de managment au fost aducerea unui Chef bucătar renumit, Anca Socoliuc , concurentă la MasterChef și rebrandingul restaurantelor hotelului.Cu această ocazie, s-a inaugurat un nou restaurant cu specific toscan-italian, Cucinotti, a cărui imagine este Chef Patrizia Paglieri. Celebrul bucătar originar din Italia a configurat toate meniurile restaurantului a la carte, precum și meniurile noului salon de evenimente al hotelului, Regatto, ce include două săli premium, de 200 locuri și 450 locuri.

Pentru renovarea restaurantului a fost necesară o investiție de 120.000 euro.

În echipă a fost cooptat și cel mai cunoscut bucătar de evenimente, Bogdan Piele, care a conceput trei meniuri tradiționale pentru noul salon Regatto.

Shane Lebroy declară că ”Am acceptat să vin la Suceava pentru că am primit toate asigurările că voi avea libertate de organizare și conducere a hotelului. Dl. Ștefan Mandachi își dorește ca Suceava să aibă cel mai bun hotel de 4 stele din România și voi contribui la realizarea acestui obiectiv. Am numit noi șefi de departamente și am adus personal calificat din România și din străinătate.

Ne propunem să avem un grad de ocupare de peste 80% în primul trimestru al anului 2023 și să redefinim calitatea serviciilor în cadrul organizării de nunți și evenimente corporate”.

Proprietarul hotelului, omul de afaceri Ștefan Mandachi, subliniază că nu va mai administra hotelul pe care l-a construit de la zero, încercând să se distanțeze de segmentul HoReCa.

”Am decis să închiriez hotelul unei companii specializate în management hotelier, cu experiență vastă în domeniu. Eram în negocieri de ceva vreme. Începând cu luna decembrie, compania mea nu va mai administra hotelul, eu rămân doar simplu proprietar al clădirii, pe care o dau în chirie, alături de licența pentru marca Mandachi. Hotel Mandachi a devenit un real brand în turismul românesc.

Nu mă mai ocup de operarea hotelului, altă companie va prelua responsabilitatea pentru calitatea serviciilor. Îmi voi canaliza investițiile în zona online, în producția de film și în finanțarea altor afaceri ca Business Angel, toate detaliile sunt pe pagina mea stefanmandachi.ro”, a declarat antreprenorul Ștefan Mandachi.

Managementul hotelier va fi supervizat și coordonat de către firma românească de consultanță Hospes Consulting, condusă de George Cristea, companie care oferă servicii de consultanță unor lanțuri internaționale ca Hyatt si Hilton.

” Suntem bucuroși să ne alăturăm proiectului MANDACHI HOTEL & SPA, o proprietate emblematică pentru turismul românesc. Expertiza profesională a noului Manager General va contribui, fără îndoială, la crearea unei culturi organizaționale în care grija pentru oameni ocupă un element central.” a declarat George Cristea – HOSPES Managing Director

Mandachi Hotel & Spa este cel mai bine cotat hotel din Suceava conform Booking.com, având cea mai mare notă, 9.5 pe Booking cu un număr de 2.261 recenzii, și locul 1 pe Tripadvisor.

În februarie 2022, Mandachi Hotel & Spa a devenit un veritabil centru de găzduire a refugiaților ucraineni. În camerele, sălile și birourile hotelului au fost cazați gratuit peste 5.100 refugiați ucraineni și 1.000 animale de companie. O fotografie din Mandachi Hotel a ajuns în premieră pe prima pagină a New York Times, în luna martie 2022.

În anul 2020 la izbucnirea Pandemiei Covid19, Ștefan Mandachi a oferit gratuit tot hotelul cadrelor militare și medicale aflați în „prima linie” în lupta cu virusul Covid19. Bunurile și serviciile donate de compania Strong MND au fost de peste 350.000 euro.

Ambele campanii au fost realizate voluntar, fără contraprestații sau alte despăgubiri de la statul român.

În cadrul hotelului lucrează un număr de 65 angajati, investiția în construcția hotelului se ridică la aprox. 8 milioane de euro. Din 2018 până în 2022, grupul de firme din care face parte Mandachi Hotel & Spa a contribuit la bugetul de stat prin taxe si impozite în valoare de 7.543.000 Eur.