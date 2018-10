Mangia le cere oltenilor prudență cu Hermannstadt: „Este un meci foarte important pentru noi și trebuie să avem o atitudine foarte bună pe teren!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, le-a cerut prudență elevilor săi înaintea duelului cu Hermannstadt. Cu toate că sunt mari favoriți în acest meci, tehnicianul italian le-a transmis jucătorilor săi să trateze meciul cu maximă seriozitate pentru a nu avea surprize.

„Este un meci foarte important pentru noi și trebuie să avem o atitudine foarte bună pe teren. Este un meci diferit față de cel din finala Cupei României. Problema noastră este de atitudine, nu intră în discuție faptul că meciul este greu sau nu. Dacă jucăm cu o atitudine bună, atunci este ok. În acest an am avut probleme de atitudine doar la Sfântu Gheorghe, nu și în alte partide. Dacă o să câștigăm cu Hermannstadt, atunci și punctul luat în Cluj va fi foarte important. După vine pauza și vom putea pregăti în liniște meciul cu FCSB. Probabil că oaspeții vor veni sâmbătă cu gândul să joace pe contraatac. Gardoș nu este 100% după meciul cu Snagov, dar vom vedea cum se va prezenta înaintea acestui joc, în rest nu sunt probleme. Este posibil să-l vedem la lucru și pe Meza Colli. Este un jucător important pentru mine și bun pentru spectatorii noștri. Nu este 100% din punct de vedere al pregătirii, mai are nevoie de timp, dar poate juca sâmbătă câteva minute, apoi vine pauza și este importantă pentru el. Le mulțumesc celor care spun că avem un lot cu care putem să câștigăm titlul. Cred că avem o echipă foarte bună, dar în acest moment nu vreau să vorbesc de titlu. Important este să creștem mai mult ca joc, iar după, vom vedea. Acum echipa este completă și e foarte bine“, a declarat Devis Mangia.

Partida dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt va avea loc de la ora 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport.