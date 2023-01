Mara Bănică a ajuns, din nou, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă jurnalista. „Am făcut o mare prostie”

Mara Bănică și-a luat inima în dinți și a trecut, din nou, pragul cabinetului medicului estetician. Aceasta a ajuns pe masa de operație pentru a patra oară. La fel ca în trecut, jurnalista a suferit o intervenție la nivelul bustului. După ani de zile în care s-a chinuit cu tot felul de implanturi mamare, acum jurnalista a luat o decizie radicală.

Mara Bănică a început seria operațiilor la nivelu sânilor în anul 2007. Însă, ghinionul a urmărit-o, iar după operație a suferit un accident de mașină care i-a distrus implanturile. Așa că jurnalista a trebuit să ajungă pentru a doua oară pe masa de operație. După ceva timp, Mara Bănică a pășit iar în cabinetul medicului și a optat pentru niște implanturi destul de mari. Decizia s-a dovedit ulterior că nu a fost una prea inspirată, așa că acum Mara Bănică a hotărât să renunțe definitiv la implanturi.

„În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga… Și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari. Am făcut o mare prostie acum niște ani.

Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea”, a declarat Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.

Mara Bănică, accident grav

În urmă cu mai mulți ani, pe vreme când se afla la primul implant mamar, Mara Bănică a fost protagonista unui accident teribil. Chiar atunci când aproape ajunsese acasă, vedeta a pierdut controlul și intrat cu mașina într-un stâlp.

Accidentul a fost unul destul de grav, iar jurnalista a fost la un pas de a-și pierde viața. S-a ales cu numeroase lovituri, toate coastele rupte și a fost în comă.

„Venisem de la războiul din Irak și primisem o mașină cadou de la fostul meu director. Am condus-o o lună și m-am înfipt în stâlp din cauza unor gropi, la 50 de metri de casă. Am fost în comă, toate coastele rupte pe stânga, fractură de sold, splina scoasă..a fost ceva rau. Am simțit moartea”, declara Mara Bănică.

