Mara Bănică este o femeie fericită! S-a măritat acum un an și ceva, iar în urmă cu opt luni a devenit mămică de fetiță (are un băiat dintr-o altă relație). Pe iubitul ei soțior îl ascunde de ochii mondenului, e o relație discretă, pe care cei doi o agreează. Oricum, bărbatul este plecat des din țară, pentru că dirijează o multinațională în Germania. Dar dacă iubirea-i mare nu există opreliști. Mara a uitat, probabil, de cei cinci ani petrecuți alături de Răzvan, dar de care s-a despărțit, deși plănuiau să ajungă în fața altarului. Motivul? Abia acum s-a aflat, iar CANCAN.RO are răspunsul.

Relație de vis. Asta spuneau apropiații despre iubirea dintre Mara și Răzvan Rădulescu și cam așa stăteau lucrurile. Cinci ani de lapte și miere, doar că, într-o zi…

„Draga Răzvan, îţi mulţumesc pentru aceşti cinci ani minunaţi în care ai stat alături de noi. În lumea asta atât de mare, oameni adevăraţi sunt puţini, iar tu mi-ai arătat în fiecare clipă că eşti unul dintre ei. Dumnezeu mi-a îngăduit să te găsesc şi am să îți mulţumesc întreaga viață pentru asta. Habar nu am ce ne va aduce viitorul fiecăruia dintre noi, dar ştiu sigur că îţi vreau tot binele din lume.

Și sunt convinsă că şi tu vrei aceleași lucruri pentru mine şi pentru Dima.

Te iubim tare, tare, aşa cum şi tu ne iubeşti, sunt sigură. Faptul că nu mai formam o pereche nu înseamnă decât un alt capitol din vieţile noastre, mai frumos şi mai înțelept. Acum mi-aş dori să zâmbeşti, te rog, pentru că vreau să-ți spun “E, na! Asta nu e bine!”:) Ai grijă de tine şi când ţi se face dor de noi, ştii că rămânem oricum familia ta.

În final, vreau să-mi rog colegii din presă să trateze cu decenţă acest moment. Mulţumesc”, a scris Mara Bănica, pe rețeaua de socializare.

Iubitul Marei Bănică i-a făcut ochi dulci Denisei Biță

Mara pleca în alte zări, el, la fel. Ea s-a căsătorit, are o fetiță de opt luni (Vezi AICI detalii). El? S-a combinat cu Denisa Biță. Dar ce îl leagă de noua iubită? CANCAN.RO a aflat că Răzvan și Denisa se cunosc nu de ieri, de azi. S-au cunoscut, potrivit informațiile venite pe celebra adresă [email protected], la un eveniment, în urmă cu mai mulți ani. Nimic nefiresc, doar că atunci Răzvan o ținea de mână pe Mara Bănică, alături de care plănuia viitorul. Iar de atunci, Răzvan tot a făcut pasul înapoi în relație. Până când… Mara a făcut anunțul care a surprins showbizul.

