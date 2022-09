Scandal monstru între Mara Bănică şi Chef Salvo Lo Castro, la Sunt celebru, scoate-mă de aici: „Bă, vorbeşte frumos, ai păr alb în cap”

Tensiunea dintre concurenții showului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” crește pe zi ce trece. Vedetele fac din țânțar armăsar. De data aceasta, borcanul de miere a fost motivul pentru care s-a iscat o ceartă în toată regula între Mara Bănică și Chef Salvo Lo Castro. Cel din urmă este tras de urechi pentru faptul că mănâncă prea multă miere.

Liniștea din tabăra vedetelor nu domnește prea mult timp. Fiecare zi aduce noi provocări și noi motive de ceartă concurenților de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Lupta pentru câștigarea probelor este determinată de hrana pe care o primesc atunci când câștigă. Concurenții trebuie să fie chibzuiți când primesc mâncarea, tocmai pentru că este puțină și trebuie să se gândească și la zilele ce vor urma. Speriată de lipsa produselor alimentare, Mara Bănică s-a năpustit, verbal, asupra lui Chef Salvo Lo Castro, acuzându-l că îi ia mierea de la gură. Adică, mânâncă prea mult în comparație cu toți ceilalți.

“Problema cu mierea este că gata vrem s-o păstrăm pentru probe. Ăștia care n-am mâncat… adică eu una nu sunt de acord să mai mănânci numai tu diminețile miere. Fără supărare”, a spus nervoasă Mara Bănica la adresa Chefului.

Mierea, un motiv bine întemeiat de ceartă

Nici Tania Popa nu s-a lăsat mai prejos și a fost de acord cu afirmațiile Marei Bănică, la care a simțit nevoia să mai adauge și ea câteva cuvinte.

„Miere pe care noi am primit-o… fiind dulce am zis că cel mai ok ar fi atunci când cineva pleacă la luptă, la joc, să ia o lingură. Cam așa am făcut, mai mult sau mai puțin”, a spus Tania.

La rândul lui, cheful a spus că nu a luat mai mult de jumătate de linguriță de miere, asta pentru că a avut nevoie de ceva dulce în acel moment.

„Nu știu la ce se referă. Mierea e tot acolo și oricine a mâncat orez cu miere, eu nu am mâncat orezul cu miere. Am mâncat doar miere”

Eu am nevoie fiziologică de miere, am luat jumătate de linguriță, nu am luat în fiecare zi”, s-a apărat Chef Salvo Lo Castro.