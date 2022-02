Mara Bănică a născut în această dimineață! Jurnalista face primele declarații după ce a devenit mamă pentru a doua oară!

Mara Bănică a devenit mamă pentru a doua oară! Jurnalista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar acum așteaptă ca fiul și soțul ei să o cunoască. În exclusivitate pentru CANCAN.RO , vedeta a făcut primele declarații despre marea întâlnire.

1 februarie 2022 va rămâne una dintre cele mai importante zile din viața Marei Bănică! Jurnalista a adus pe lume cel de-al doilea copil al său, iar sentimentele pe care le trăiește sunt greu de descris.

Nașterea a avut loc în cursul acestei dimineți, în urma unei operații de cezariană programată, astfel că durerile specifice nașterii au ocolit-o pe vedetă: „Totul a decurs foarte bine! Am născut la ora 7:24, fetița are 3 kg, 50 de centimetri și nu are nicio problemă. Nici măcar icter cum mai fac copiii, e perfectă! Suntem bine amândouă!

Fetița e foarte drăguță, seamănă 100% cu soțul meu când era mic. E foarte cuminte și mă bucur că este foarte sănătoasă. I-am făcut toate analizele și nu avem nicio problemă” , ne-a declarat Mara Bănică.

Mara Bănică așteaptă cu nerăbdare externarea

Câteva zile mai e necesar să rămână sub supravegherea medicilor, iar vineri, cel mai probabil, Mara și fiica ei vor fi externate. Vor ajunge acasă, unde totul este pregătit, iar soțul și fiul ei abia așteaptă să o cunoască pe micuță: „Dima mi-a spus să-i transmit că o iubește mult și că o așteaptă și să-i aducă și ea un cadou, dacă se poate” , a mai adăugat Mara.

