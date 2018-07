Mara Bănică are mare grijă de felul în care arată, așa că s-a decis să mai scape de câteva kilograme și a reușit. Jurnalista a mărturisit că a reușit să scape de 15 kilograme în două luni și jumătate ținând o dietă, care a devenit și un mod de viață pentru ea.

„Am slăbit 15 kilograme în 2 luni şi jumătate. M-am apucat de o dietă, cu bune cu rele, am ţinut-o. O mai ţin în continuare, pentru că odată ce te obişnuieşti să mănânci într-un fel, nu te mai poţi întoarce. Am constatat că salatele sunt atât de bune. Eram genul ciorbiţă. Pâine deloc, zahăr deloc. Beau nişte carbogazoase pe care nu le beam înainte, pentru că organismul are nevoie de zahăr. Eu nu mă plâng, că îmi place ce fac, dar asta nu înseamnă că nu obosesc”, a declarat Mara Bănică la TV.

Mara Bănică s-a despărțit de fostul logodnic înainte să ajungă în fața altarului

O altă grea încercare prin care a trecut îndrăgita vedetă este momentul în care a decis să pună punct relației cu fostul logodnic. Mara Bănică a anunțat în urmă cu aproape două luni că ea și Răzvan nu mai formează un cuplu. Mesajul postat pe o rețea de socializare este foarte emoționant. De altfel, jurnalista speră că ea și fostul partener se vor împăca în viitor.

“Răzvan e născut în zi cu Dima. Dima a crescut cu Răzvan. Aşa a rămas, tati. Chiar e tati pentru Dima. E clar că lucrurile nu mai erau bine între noi. Dacă îmi mai dă Dumnezeu un alt bărbat nu mai pun poze cu el pe Facebook. Eu am fost la psiholog. El cu copilul se văd, vede copilul. E un om bun, dacă nu era un om bun nu stăteam cu el. Încă mai simt că pot să repar lucruri, încă mai lupt, dar sunt conştientă că nu voi face lucrul ăsta la infinit. Îmi lipseşte comunicarea cu el. Eram foarte buni prieteni. Nu a existat ceva la omul ăsta care mie să îmi displacă. Nu pot să spun că a greşit el în chestia asta. El se va întoarce dacă va dori”, a mai spus Mara Bănică.