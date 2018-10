Mara Bănică rupe tăcerea în legătură cu fostul: ”A fost o relație toxică”!

Mara Bănică rupe tăcerea în legătură cu fostul ei iubit. Pentru prima dată, Mara Bănică vorbeşte deschis despre relaţia pe care a avut-o şi care s-a încheiat după mulţi ani. Ea şi Răzvan au decis, la un msă meargă pe drumuri separate.

În luna mai a acestui an, Mara Bănică a anunțat că s-a despărțit de iubitul său, Răzvan, recunoscând că ar fi fost mult mai complicat dacă ar fi fost căsătoriți cu acte, însă insistând și asupra ideii că este foarte mândră de ea. Iată ce spunea atunci:

”Singurul lucru pe care mi-l doream era o căsnicie reală pe care nu am avut-o, asta îmi lipsea. Ar fi fost mai complicat dacă eram căsătoriți cu acte, îmi pare rău și vreau să cred că și lui îi pare rău”.

”momentul”: Într-un interviu pe care l-a oferit la Antena Stars, Mara Bănică a vorbit despre fosta iubire, despre modul în care a reușit să slăbească 18 kilograme și a sfătuit telespectatorii să își trăiască

„Am slăbit, da. Am dat jos în total 18 şi a fost cu dus şi întors, am slăbit fără sport. N-aş sfătui pe nimeni să facă lucrul ăsta. Acum am două zile de antrenament şi două zile de aparate. Am trecut prin nişte etape fireşti, o despărţire după mulţi ani. Oamenii ancoraţi în trecut nu sunt fericiţi. Îmi trăiesc povestea, îmi trăiesc momentul. Sunt mega, mega fericită”, a spus Mara Bănică pentru Antena Stars.

Mara Bănică rupe tăcerea în legătură cu fostul: ”Nu mai merge un lucru: rupeţi-l!”

Mara Bănică susţine că a fost o relaţie toxică şi că nu ar mai trăit aşa niciodată. Este conştientă că în orice clipă poate apărea cineva mai bun în viaţa ei.

„Nu cred că aş mai sta în viaţa vieţilor mele într-o relaţie toxică. Nu! Nu mai merge un lucru: rupeţi-l! Mă gândeam ce fac eu singură, ce o să facă copilul… nu există aşa ceva! Poate apărea un alt ‘al meu’ care să fie de 200 de ori mai bine. Să trăieşti din nou! E ceva mai mişto pe lumea asta decât să te îndrăgosteşti? Nu!”, a mai spus Mara Bănică.

