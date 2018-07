Mara Bănică a decis că trebuie să slăbească urgent și a urmat o dietă foarte drastică, cu ajutorul căreia a reușit să slăbească 15 kilograme în doar două luni, schimbarea fiind mai mult decât vizibilă.

Mara Bănică a reușit să își transforme silueta și să scape de kilogramele în plus, după ce a ajuns în prag de 70 de kilograme. Și-a dorit să slăbească cât mai repede posibile, iar pentru asta și-a depășit limitele, fapt ce i-a provocat probleme de sănătate, a recunoscut chiar ea.

“În prima săptămână mânânci cât poți brânză cottage și legume crude, anumite legume. Am acceptat 62 de kilograme, 64, dar am ajuns la 69,8 și deja îmi cumpăram haine măsura L, la o înălțime de 1,63, deci aveam mult. În prima săptămână când m-am apucat de dietă mi-a fost foarte rău, eram foarte moleșită, nu mai aveam chef de nimic. În a doua săptămână mănânci carne, în a treia săptămână le combini. La mine a dat rezultate. Dieta durează nouă săptămâni. Problema e că eu am reluat-o. Apucându-mă și de sală am exagerat și am căzut în casă. M-a găsit copilul”, a spus Mara Bănică, în emisiunea “Xtra Night Show”.

Mara Bănică a avut un accident grav

Mara Bănică a trecut prin clipe grele în urmă cu 15 ani, când a avut un grav accident cu șanse minime de supraviețuire. Vedeta a povestit că doar ce se întorsese din Irak și venea de la o petrecere, când a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp.

Recuperarea a fost lungă şi anevoioasă. Semnele cumplitului accident se văd clar pe corpul jurnalistei. După luni de zile în care este a fost la pat, colegii au ajutat-o să iasă din casă.

„Am fost în comă trei zile, a fost o cumpănă mare din viața mea. Tocmai mă întorsesem din Irak, ironic, un paradox. Era să mor la 50 de metri de casă. Veneam de la o petrecere. Nu-mi amintesc mai nimic din spital, aveam ficatul rupt, coastele rupte, picioarele, îmi făcuseră o extensie la șoldul drept. Norocul a fost că am luat stâlpul pe mijloc, că altfel l-aș fi omorât pe cel din dreapta. N-a venit salvarea timp de 13 minute, doar două dube de poliție, un taximetrist și un băiat vecin cu mine. Eu eram lipită de parbriz, toată lumea credea că sunt moartă”, a povestit aceasta în cadrul unei emisiuni.