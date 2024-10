Marcel a recunoscut abia acum de ce a sunat-o pe Maria după Insula iubirii. Aparent Armina s-a supărat degeaba pe el

Marcel nu mai are nevoie de nicio prezentare căci a făcut deliciul publicului la Insula Iubirii. În Thailanda acesta era în căutarea dragostei, însă Maria i-a refuzat această șansă. Dar după terminarea filmărilor ispita pare că și-a găsit aleasa. De ceva timp, Marcel formează un cuplu cu Armina, iar cei doi pare că se înțeleg de minune și au planuri mari de viitor. Însă, a existat totuși un moment tensionat în relația lor, iar totul i s-a datorat Mariei, tânăra care i-a pus capac lui Marcel la Insula Iubirii.

În urmă cu ceva timp, Maria dezvăluia că Marcel a căutat-o după Insula Iubirii, chiar dacă forma deja un cuplu cu Armina. Ei bine, atunci când cea din urmă a auzit acest lucru s-a supărat pe Marcel, însă pare că nu a avut motive și a înțeles totul greșit. Abia acum Marcel a explicat toată situația și spune că Armina s-a supărat degeaba pe el. Cu ce scop a contactat-o Marcel pe Maria?

Așa cum toată lumea știe, relația dintre Marcel și Armina a început înainte ca sezonul 8 Insula Iubirii să fie difuzat pe post. Ei bine, după ce episoadele au început să curgă, ispita a făcut o gafă și a sunat-o pe Maria. Ulterior, fosta iubită a lui Dani Boy a dezvăluit că a fost căutată de Marcel, iar acest lucru a adus câteva tensiuni în relația acestuia.

Ei bine, acum, Marcel a dezvăluit care a fost motivul pentru care a contactat-o pe Maria și se pare că Armina nu ar fi avut de ce să se supere. Mai exact, după ce Insula Iubirii a început să se difuzeze, ispita a fost copleșită de valul de hate care s-a pornit la adresa sa. Neînțelegând de ce este așa de judecat, Marcel a sunat-o pe Maria pentru a îi cere câteva explicații și pentru a se consulta în legătură cu ce se întâmplă.

Așa că acum Marcel recunoaște că a călcat puțin pe bec, însă dă asigurări că de când este cu Armina s-a liniștit și nicio altă femeie nu a mai ajuns în gândul lui. Mai ales având în vedere că aceștia au planuri mari de viitor și se gândesc la căsătorie și copii.

„A fost o chestie. Am sunat (n.r. pe Maria) să întreb ceva. Atâta tot. Dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât hate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative. Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt împreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel”, a declarat Marcel, potrivit unica.ro.