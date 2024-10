Cum e, de fapt, Radu Vâlcan când filmează Insula Iubirii. Ispita Marcel, uimit de atitudinea lui: „Era totul strict”

Cea mai chulo ispită de la Insula Iubirii rupe tăcerea și dă tot din casă. Marcel a fost una dintre cele mai spumoase prezențe de la Insula Iubirii, iar acum a vorbit deschis despre tot ce s-a întâmplat în Thailanda. Ispita a făcut câteva dezvăluiri despre Radu Vâlcan și spune cum se comportă prezentatorul emisiunii.

Marcel s-a făcut remarcat în sezonul opt Insula Iubirii. Acesta a cucerit publicul cu replicile sale devenite deja celebre, dar și cu sentimentele sincere pe care le-a avut pentru Maria, concurenta ce l-a făcut să sufere și să verse lacrimi amare. Acum, acesta a vorbit despre întreaga experiență și a făcut câteva dezvăluiri despre Radu Vâlcan.

Participarea la Insula Iubirii l-a propulsat pe Marcel în atenția publicului, iar acum acesta dă din casă. În cadrul unui interviu recent, ispita a făcut câteva dezvăluiri interesante și a vorbit și despre prezentatorul show-ului.

Întrebat ce părere are despre Radu Vâlcan, Marcel nu a avut rețineri și a spus deschis tot. Mai exact, a mărturisit că acesta este un profesionist desăvârșit și atunci când vine vorba de a-și face treaba este cât se poate de serios și stric.

Chiar dacă această atitudine i s-a părut ispitei una prea riguroasă, Marcel are numai cuvinte de la laudă la adresa vedetei Antena 1, despre care spune că este foarte „mișto”.

La Insula Iubirii, Marcel a făcut deliciul publicului cu replicile sale. Deși inițial a fost catalogat greșit, publicul a înțeles rapid cum este ispita, iar mulți au fost cei care i-au apreciat intervențiile. Vorbele atipice ale lui Marcel au rămas în memoria colectivă, iar acesta este fericit că a adus zâmbetul și veselia pentru telespectatori, căci acesta se pare că a și fost scopul lui.

„Eu sunt mândru de mine, având în vedere că lumea mi-a pus o etichetă nu știu cum. Nu vreau să mă pronunț. Dar uite că am ajuns să dau vibe-ul ăsta bun în toată România și mă bucură chestia asta. Și așa voiam să fie un vibe cât mai bun în România.

Eu am venit dintr-o zonă unde e mai cald și toată lumea e prietenoasă, bună, fericită, în fiecare dimineață… Iar eu am vrut să transmit vibe-ul acesta și în România, nu doar în Tenerife unde am stat eu.

Am văzut și diferența când am stat în Scoția sau în Londra, nu era toată lumea așa, lumea era mai rece. Și când am venit din Tenerife am vrut să iau vibe-ul acesta, să dau puțin și în România. Să fie curcubeul acesta în toată România”, a mai spus Marcel.