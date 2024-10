Daiana de la Insula Iubirii îl pulverizează pe Radu Vâlcan: ”Se lua de mine”. Dezvăluiri despre imaginile care nu s-au difuzat la TV

Daiana de la Insula Iubirii a spus lucrurilor pe nume la câteva luni de la sfârșitul show-ului din Thailanda. Fosta concurentă a lansat acuzații dure la adresa producției, dar și a lui Radu Vâlcan. Tânăra susține că ar fi fost anumite întâmplări în emisiune, care nu s-ar fi dat la TV. Despre ce ar fi vorba?

Daiana a dat cărțile pe față, la câteva luni de la sfârșitul sezonului 8 Insula Iubirii. Fosta concurentă a lansat acuzații pe bandă rulantă la adresa producției, dar și a lui Radu Vâlcan. Tânăra nu a căzut deloc în ispită și nici nu s-a apropiat de vreun bărbat până spre finalul show-ului. Radu i-a atras atenția, însă ea era focusată tot pe Rareș, iubitul ei. Se pare că acest lucru ar fi fost o problemă în parcursul ei din acest show, căci producția ar fi pus ochii pe ea. Ori, cel puțin, așa ar fi simțit Daiana.

CITEȘTE ȘI: Rareș a confirmat împăcarea cu Daiana de la Insula iubirii! Dar stai să vezi ce zice ea despre Radu, care ar fi…

La date-ul când am început sa plâng, nu am plâns de proastă, mă simțeam inconfortabil, nu voiam să-l călăresc pe ăla acolo. Îl cunoșteam de 2 zile. Când e vorba de alt bărbat și nu sunt obișnuită… La dream date, când au spus că putem refuza, eu m-am gândit că am tot refuzat si mi-au sărit in cap, că nu au mai văzut așa ceva.

„Lasă-ne, frate, că așa suntem noi. Din orice trebuie să fie o dramă. M-a întrebat dacă părinții lui Rareș știu că eu înjur. Da, și tu înjuri, Radu. În emisiune a fost un pic rău, mai ales cu mine, având în vedere că nu am înjurat pe nimeni. Eram așa orbită de Rareș, că nu mă interesa de niciun băiat de acolo și cred că s-a văzut că nu eram atașată. Cred că asta a și fost problema pentru producție, am început să cred că au avut o problemă cu mine din cauza asta.

CITEȘTE ȘI: O nouă împăcare după Insula iubirii? S-au despărțit acum o lună, dar au fost surprinși recent împreună

Daiana s-ar fi simțit atacată, în unele momente, și de Radu Vâlcan, care o lua la întrebări în timpul bonfire-ului. Fosta concurentă susține că au fost lucruri care nu s-au dat la TV în acele momente. Tânăra a relatat o scenă care nu ar fi apărut pe sticlă și care ar fi deranjat-o destul de mult.

„Radu Vâlcan se lua de mine, că de ce vreau să merg la dream date dacă eu nu simt ceva. Nu am știut că am venit la matrimoniale. Chiar am spus că sunt într-o relație și nu credeam că trebuie să mă duc dacă simt ceva.

Nu au dat chestiile astea la televizor. De acolo mă atacau foarte mult, mai ales la bonfire. A fost o chestie, m-au întrebat la o alegere de date daca Rareș este sub papucul meu.

Ce naiba mă ataci? Lasă-mă d**cu în pace. Am zis ceva? Rareș și-a format imaginea asta, că ar fi sub papucul meu, dar nu e așa. Din cauza asta am fost atacată mereu. La un moment dat aveam o frică, nu știam ce o să îmi mai zică”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii.