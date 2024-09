O nouă împăcare după Insula iubirii? S-au despărțit acum o lună, dar au fost surprinși recent împreună

Au plecat împreună de pe „Insula Iubirii”, dar au decis să se despartă după câteva luni. Deși au anunțat în urmă cu o lună că și-au separat drumurile, s-au afișat iar împreună. Daiana și Rareș sunt protagoniștii controversei de astăzi. Ce se întâmplă, de fapt, între ei?

De asemenea, au apărut zvonuri legate de apropieri dintre fosta concurentă și ispita Radu, chiar el susținând că bruneta este interesată de el și că încă ține legătura cu ea după părăsirea emisiunii.

Daiana și Rareș au fost printre puținele cupluri de pe insulă care nu au picat în ispită sau, cel puțin… așa a părut. Cei doi au decis să părăsească emisiunea împreună și să formeze un cuplu în continuare. Mai mult, ei au plecat într-o vacanță în Grecia în această vară, iar relația lor părea din ce în ce mai solidă.

Cu toate astea, în urmă cu o lună, Daiana și Rareș au confirmat faptul că s-au despărțit.

Recent însă, pare că s-au răzgândit, asta pentru că Daiana a postat pe Instagram un story în care se află alături de Rareș la un eveniment. Ce se întâmplă oare între cei doi?

Deși la un moment dat părea că ar putea exista o șansă pentru o relație între Daiana și Radu, acum totul pare pierdut. Polițistul a decis să o elimine din viața sa, fiind profund dezamăgit de comportamentul acesteia. Daiana, deși părea să fie interesată de ispita care a încercat să o cucerească, nu a reușit să își mențină autenticitatea în fața lui.

„Sunt deranjat de faptul că persoane cu valori morale scăzute vorbesc despre bărbăție în contextul în care, pe parcursul reality show-ului, atât eu cat și persoanele în cauză am demonstrat “aluatul” din care suntem făcuți. Eu am preferat să fiu sincer, alții au preferat să atingă cât mai mult. Dar nu asta m-a deranjat cel mai mult, până la urmă fiecare om are propria părere și suntem liberi în a o exprima.

Cel mai mult m-a deranjat atitudinea de indiferență din partea unei persoane care susține ca are interes față de mine, interesul fiind reciproc și astfel acest fapt devine deranjant. Efectiv ascultam denigrarea mea publică făcută pe live-ul unei rețele de socializare și tot ce putea face Daiana era doar să râdă și să nu combată părerile. Acum mă întreb, eu aș accepta insultele adresate public față de persoana care ma interesează? O întrebare retorică pentru ca răspunsul este clar ca NU.

Știu ca a devenit un cuvânt forjat ce exasperează publicul, dar hai să fim ASUMAȚI până la capăt. Eu nu urmăresc și nu am timp de asemenea polemici”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO Radu.