Prima reacție a Daianei Prodan, după ce ispita Radu a pulverizat-o. A spus-o public!

Daiana și Radu au rupt orice legătură? Concurenta și ispita de la „Insula Iubirii”, par să fi ajuns la capăt de drum în relația lor complicată. După ce Daiana și iubitul ei Rareș au decis să participe la show-ul „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația, evenimentele ce au urmat au adus numeroase surprize. Deși cei doi au părăsit împreună Thailanda, relația lor s-a încheiat după ce concurenta a urmărit la televizor comportamentul partenerului său, alegând să pună punct relației.

Cu toate acestea, Daiana nu și-a putut scoate din minte ispita care a încercat să o cucerească în timpul emisiunii. Radu, polițistul alături de care Daiana a petrecut mult timp pe insulă, a continuat să îi scrie chiar și după finalul emisiunii. În ciuda faptului că inițial a părut inabordabilă, Daiana a răspuns mesajelor lui Radu, implicându-se în discuții cu el, departe de ochii camerelor. Deși la început părea deranjată de avansurile ispitei, după întoarcerea în țară, lucrurile au luat o întorsătură diferită, iar cei doi au început să comunice mai des.

Sinceritatea Daianei a fost pusă sub semnul întrebării. Se pare că, în ciuda legăturii lor, ea nu a fost pe deplin deschisă cu Radu. Acest lucru a devenit evident în urma unui live pe TikTok, în care mai mulți concurenți au discutat deschis despre experiențele lor din Thailanda. Partenerul Iustinei, Cornel, a făcut diverse acuzații la adresa lui Radu, iar Daiana, prezentă în live, a ales să râdă și să aprobe comentariile. Acest gest a fost interpretat de către internauți și de către Radu ca un semn de acord din partea ei.

Situația s-a complicat atunci când Daiana a fost întrebată de urmăritori dacă mai vorbește cu Radu, după toate cele întâmplate. Tânăra a răspuns că nu mai țin legătura, iar ispita nu mai vrea să audă de ea.

„Nu am apucat să vorbesc cu el pentru că era foarte nervos și mi-a spus că nu mai exist pentru el. Nu am mai vorbit.”, a spus Daiana pe TikTok.

Deși la un moment dat părea că ar putea exista o șansă pentru o relație între Daiana și Radu, acum totul pare pierdut. Polițistul a decis să o elimine din viața sa, fiind profund dezamăgit de comportamentul acesteia. Daiana, deși părea să fie interesată de ispita care a încercat să o cucerească, nu a reușit să își mențină autenticitatea în fața lui.

„Sunt deranjat de faptul că persoane cu valori morale scăzute vorbesc despre bărbăție în contextul în care, pe parcursul reality show-ului, atât eu cat și persoanele în cauză am demonstrat “aluatul” din care suntem făcuți. Eu am preferat să fiu sincer, alții au preferat să atingă cât mai mult. Dar nu asta m-a deranjat cel mai mult, până la urmă fiecare om are propria părere și suntem liberi în a o exprima.

Cel mai mult m-a deranjat atitudinea de indiferență din partea unei persoane care susține ca are interes față de mine, interesul fiind reciproc și astfel acest fapt devine deranjant. Efectiv ascultam denigrarea mea publică făcută pe live-ul unei rețele de socializare și tot ce putea face Daiana era doar să râdă și să nu combată părerile. Acum mă întreb, eu aș accepta insultele adresate public față de persoana care ma interesează? O întrebare retorică pentru ca răspunsul este clar ca NU.

Știu ca a devenit un cuvânt forjat ce exasperează publicul, dar hai să fim ASUMAȚI până la capăt. Eu nu urmăresc și nu am timp de asemenea polemici”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO tânărul poliţist.