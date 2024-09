Daiana şi Corny s-au aliat şi l-au făcut praf pe Radu. Reacţia acidă, după acuzaţiile din online

Daiana şi Corny au făcut front comun şi au ieşit la atac! Ţinta a fost una la care nimeni nu se aştepta, mai ales din partea şatenei. Radu, bărbatul care a încercat să o cucerească în Thailanda şi nu numai, a aflat cu stupoare că femeia pe care o vedea o posibilă parteneră l-a minţit în tot acest timp. CANCAN.RO a stat de vorbă cu poliţistul-ispită şi vă prezintă în rândurile de mai jos cum a reacţionat în urma celor spuse…

Daiana a fost total neasumată în cadrul show-ului de la Antena 1 şi a încercat să îşi joace rolul de femeie inabordabilă chiar şi la revenirea în ţară. A plecat de mână cu Rareş de pe insulă, dar acasă, gândul ei era la ispită. Pentru că şi Radu a început să aibă unele sentimente pentru ea, a continuat să îi scrie, şatena i-a răspuns, ba chiar a dat curs unor discuţii… nu a mai fost atât de deranjată de avansuri, cum a vrut să pară în faţa camerelor. Dar, chiar dacă a continuat să ţină legătura cu acesta, se pare că nu a fost în totalitate sinceră cu el.

CITEŞTE ŞI: După despărţirea de Rareş, Daiana a „lovit” rapid! Artistul Faydee nu a avut scăpare!

După ultimele testimoniale apărute pe micile ecrane, Radu a fost luat în vizor de Cornel. Seara trecută, mai mulţi concurenţi au intrat într-un live pe TikTok, iar la un moment dat, partenerul Iustinei a început să aducă tot felul de acuzaţii la adresa ispitei. Daiana, prezentă şi ea, nu a făcut altceva decât să rădă şi să aprobe cele spuse de colegul din show, semn că a fost de acord cu tot ce se vorbea. Cel puţin asta au înţeles internauţii, dar şi „inculpatul”.

Radu nu mai vrea să audă de Daiana

Pe Radu l-au deranjat foarte tare vorbele Daianei şi pe bună dreptate. Dar, cel mai probabil aşa se manifestă ea chiar şi cu persoanele dragi, având în vedere tot ce a spus la adresa iubitului ei pe parcursul emisiunii.

NU RATA: Rareș de la Insula Iubirii, mesaj public pentru ispita Radu! Fostul iubit al Daianei a spus-o fără ocolișuri. VIDEO

Poliţistul însă nu mai este dispus să ierte. A trecut cu vederea câteva derapaje ale şatenei în timpul filmărilor, însă acum se declară dezamăgit!

„Sunt deranjat de faptul că persoane cu valori morale scăzute vorbesc despre bărbăție în contextul în care, pe parcursul reality show-ului, atât eu cat și persoanele în cauză am demonstrat “aluatul” din care suntem făcuți. Eu am preferat să fiu sincer, alții au preferat să atingă cât mai mult. Dar nu asta m-a deranjat cel mai mult, până la urmă fiecare om are propria părere și suntem liberi în a o exprima.

Cel mai mult m-a deranjat atitudinea de indiferență din partea unei persoane care susține ca are interes față de mine, interesul fiind reciproc și astfel acest fapt devine deranjant. Efectiv ascultam denigrarea mea publică făcută pe live-ul unei rețele de socializare și tot ce putea face Daiana era doar să râdă și să nu combată părerile. Acum mă întreb, eu aș accepta insultele adresate public față de persoana care ma interesează? O întrebare retorică pentru ca răspunsul este clar ca NU.

Știu ca a devenit un cuvânt forjat ce exasperează publicul, dar hai să fim ASUMAȚI până la capăt. Eu nu urmăresc și nu am timp de asemenea polemici”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO tânărul poliţist.

În urma celor întâmplate, Radu şi-a dat seama că este mai bine să o dea uitării pe Daiana şi să ofere iubirea lui unor fiinţe care merită!

„După reacția Daianei mi-am dat seama că nu ea este interesul meu, ci trebuie să mă concentrez pe dragostea față de animale”, a conchis Radu.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.