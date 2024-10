Rareș a confirmat împăcarea cu Daiana de la Insula iubirii! Dar stai să vezi ce zice ea despre Radu, care ar fi…

Daiana și Rareș au îngropat securea războiului! La ceva timp după ce au anunțat separarea definitivă, cei doi au apărut iar împreună. Inițial, fanii de la Insula Iubirii aveau urme de îndoială privind o posibilă împăcare, însă ulterior s-au convins că nu mai este niciun semn de întrebare în acest sens. Fostul concurent al reality show-ului de la Antena 1 a apărut în ipostaze foarte apropiate alături de brunetă. Iată cum s-au afișat în văzul lumii, după ce tânăra a spus că nu mai vede nicio împăcare între ea și fostul!

Încurcate sunt căile dragostei, iar Daiana și Rareș știu perfect acest lucru. Cei doi și-au spus adio, acum ceva timp, iar tânăra începuse să vorbească cu Radu, ispita de la Insula Iubirii cu care se tachinase și-n timpul show-ului. Doar că, totul s-a năruit între cei doi, iar Daiana spunea că nu va exista nimic între ea și Radu, deși fanii îi voiau împreună. La acel moment, ea ar fi picat între Radu și Rareș, lucru care nu i-a convenit.

„M-a pus din nou pe mine într-o lumină proastă și iar mesaje că eu umblu cu doi când, de fapt, eu am terminat relația și am început să vorbesc mai mult cu Radu. Radu zice că i-am spus că n-am prieten, dar nu e sigur, Rareș se preface că nu știe ce am vorbit și eu la mijloc între doi (…) Între mine și Radu nu o să fie nimic niciodată 100%. Bag mâna în foc și eu ca Hamude”, spunea Daiana, la interviul de după emisiune, pe Antena Play.

Daiana a vorbit, recent, despre despărțirea de Rareș. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le spunea tuturor că a rămas în relații bune cu fostul ei iubit, după ce l-a părăsit. Doar că, ce să vezi? Se pare că sunt iar împreună, deși bruneta nu prevestea o împăcare.

„Eu am vrut să ne despărțim (…) Eu cred că el s-a gândit că despărțirea asta e o glumă și a zis că da, ok și după câteva zile i-am spus cum facem, pentru că împreună nu mai stăm. Și atunci dacă sunt singură și am zis că da. Nu e o despărțire tragică de nu ne mai putem vedea, chiar am rămas în relații bune”, spunea Daiana, despre separarea de Rareș.