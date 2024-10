Radu Vâlcan, pe patul de spital. Prezentatorul emisiunii Insula iubirii face primele mărturisiri: „Pentru depistarea cancerului”

Radu Vâlcan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară, s-a afișat pe rețelele de socializare de pe patul de spital! Prezentatorul emisiunii Insula Iubirii a făcut primele mărturisiri! Cum se simte în prezent, dar și de ce a solicitat ajutorul medicilor? Cele mai noi informații!

Soțul Adelei Popescu a postat pe Instagram o imagine de pe patul de spital, cu o branulă pe mână, dar și un mesaj prin intermediul căruia le-a explicat fanilor săi despre ce este vorba.

Prezentatorul TV, în vârstă de 47 de ani, a mers la spital pentru a face o colonoscopie. Radu Vâlcan a ales să apeleze la această procedură în mod preventiv, chiar dacă nu avea niciun simptom care să îl facă să vrea să treacă prin așa ceva. Scopul acesteia a fost depistarea cancerului colorectal.

Radu Vâlcan a ținut să discute despre acest subiect public pentru a le da curaj și altor oameni. Prezentatorul TV știa că o astfel de procedură este recomandată după vârsta de 45 de ani. Soțul Adelei Popescu recunoaște că s-a temut de această metodă de screening și a amânat-o de mai multe ori.

„Sunt bine, totul perfect! Zilele trecute am solicitat o colonoscopie. Preventiv, de siguranță, fără niciun simptom care să o recomande. O metodă de screening, extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal, și nu numai. În mod normal, sincer, n-aș vorbi despre asta, public. Să recunoaștem, nu este un subiect tocmai confortabil. Procedura durează cât ai visa, sub anestezie, trei melodii Coldplay, consecutiv. Fară durere, ca un somn de prânz, de care toți avem nevoie. De ce am dorit să fac asta? Pentru că se recomadă după vârsta de 45 ani. În curând fac 48. Pentru că, deja, prea multe vieți se duc din cauza asta. Pentru că este frică, pentru că se amâna. Din frică. Și eu, la fel, am tot amânat-o. De frică. Dar, mi-am dat seama că trebuie s-o fac. Pentru că am o responsabilitate, pentru că am o familie care nu trebuie să sufere din cauza indiferenței mele. Sănatatea noastră este sănătatea familiilor noastre. Poza asta este o reclamă, o reclamă la prevenție”, a scris Radu Vâlcan.