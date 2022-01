Marcel Bîrsan pune umărul la primul eșec al „câinilor” din 2022: „Nu înțeleg nici acum de ce a fost anulat acel gol!”

În primul meci ofical din 2022, FC Argeş a învins pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0), partida contând pentru runda a 22-a a Ligii 1.

Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Işfan (min. 51), în urma unui corner, însă Dinamo a reușit să trimită mingea în poartă în minutul 58, prin Cosmin Matei. Cu golul perfect valabil marcat de mijlocaș nu a fost de acord arbitrul Marcel Bîrsan, care a inventat un fault în atac, anulând reușita „alb – roșilor”. În loc de 1-1 s-a făcut 2-0, Ionuţ Andrei Şerban punctând de la punctual cu var în minutul 69, transformând un penalty acordat după un fault a lui Răzvan Patriche aspura lui Cristian Dumitru.

S-a terminat 2-1 după ce Mirko Ivanovski a înscris în minutul 86 dintr-un șut din interiorul careului.

„Am pierdut cel puțin un punct, pentru că am luat două goluri dintr-un corner și dintr-un penalty. Am avut un joc consistent, este un început și sunt convins că o să fie și mai bine. Am jucători care pun osul, care își doresc foarte tare și care sunt dezamăgiți acum în vestiar. Nu e un moment plăcut să iei gol, dar trebuie să analizăm și să vedem ce s-a întâmplat la fazele respective. Era un meci deschis oricărui rezultat, cred că puteam să plecăm cu cel puțin un punct de aici. Așa e fotbalul, o să se întoarcă șansa și pentru noi. Nu înțeleg nici acum de ce a fost anulat acel gol al lui Matei. Ce mai contează acum? Nu se mai pot schimba deciziile arbitrilor. Nu văd unde a fost faultul la acel gol. Puteam face 1-1, era un moment de moral. Păcat, un meci pe care l-am pierdut cu neșansă. FC Argeș a avut probleme, i-am simțit în timpul jocului”, a declarat Flavius Stoican.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a acumulat 31 de puncte, fiind pe locul 8, în timp ce Dinamo a rămas pe locul 15 cu 12 puncte.