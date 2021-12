Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, a murit!

Marcel Popescu, fostul președinte al Clubului Sportiv Dinamo, a murit, miercuri, la vârsta de 72 de ani. Tragedia a întristat toată suflarea din “Ștefan cel Mare”.

Marcel Popescu a condus clubul de la 1 ianuarie 2000 și s-a pensionat în 2009, la vârsta de 59 de ani, când a preluat ștafeta Elisabetei Lipă.

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de către Ionel Culina, actualul ofițer de presă la clubul de fotbal Dinamo București.

“Dumnezeu să te odihnească, Marcel Popescu! La finalul anului 1999, Marcel Popescu lăsa liber postul de ofițer de presă al fotbalului dinamovist pentru a prelua funcția de președinte al CS Dinamo. Mulțumesc, Marcel Popescu, pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului pe care l-ai iubit necondiționat până astăzi! Împlinise 72 de ani luna trecută, pe 20 noiembrie. Sincere condoleanțe!”, este mesajul postat de Ionel Culina.

De precizat că Marcel Popescu a făcut parte din Consiliul de Administraţie al FC Dinamo, clubul de fotbal. Ca sportiv, a practicat fotbalul şi atletismul.

Marcel Popescu a murit. Era fan înfocat al lui Dinamo

Marcel Popescu era un suporter înfocat al lui Dinamo. FC Barcelona și Manchester United erau echipele lui favorite din fotbalul internațional.

“Am fost la câteva meciuri ale Barcelonei, dar, la un moment dat, mi-a părut rău, consider că s-ar fi văzut mai bine meciurile la televizor, plus că pe canapeaua din sufragerie aș fi avut și persoane cu care să comentez partida. Am avut loc în tribună la cucuieți, sus, în vârf, de unde fazele nu pot fi urmărite foarte bine. Eu țin cu Barcelona, am si abonament de socios, și cu Manchester United, dar îmi place și de Pep Guardiola”, declara Marcel Popescu, în 2018, potrivit libertatea.ro.

