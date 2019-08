Marcel Toader va fi înmormântat miercuri. Primele imagini cu locul de veci

Marcel Toader s-a stins din viață sâmbătă, 3 august, după ce a suferit un infarct, în timp ce se afla la masă, alături de un bun prieten. Medicii de pe ambulanță au făcut tot posibilul să îl salveze pe omul de afaceri, l-au resuscitat timp de aproximativ o oră, însă fără niciun rezultat.

Fostul soț al Gabrielei Cristea și al Mariei Constantin va fi înmormântat la Cumpăna, acolo unde se află îngropat și tatăl lui. Familia va ține un priveghi la București, luni, urmat de încă unul la Constanța, marți, potrivit spynews.ro.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu Johnny Săndulescu, unul dintre prietenii de suflet pe care i-a avut Marcel Toader. Ocazie cu care s-a aflat ce a făcut ex-sportivul în ultimele clipe.

“I-a căzut telefonul pe masă și gata! S-a dus imediat! Nu a fost nimic pe supărare, totul a fost din senin. A mâncat o pastramă, a jucat niște table și a murit. Dumnezeu să-l ierte! El și-a făcut rău lui. Pentru că a împărțit dragoste peste tot. Mama lui este distrusă. Nu avea nimic pregătit, nici vorbă de loc de veci sau alte lucruri”, ne-a declarat Johnny Săndulescu.

Marcel Toader a vorbit despre problemele financiare

Afaceristului i-a plăcut întotdeauna să fie în centrul atenției. În ultimul său interviu Marcel Toader a vorbit deschis despre problemele din viața lui.

“Eu am de dat bani statului, procese la tribunal care urmează. Eu mai pot locui în apartamentul meu numai că o să plec de acolo pentru că nu mai vreau să mai stau acolo, mă mut în altă parte. Singur, bineînțeles că singur. Eu am lăsat în spate multe apartamente echipate și multe case. Asta nu e o problemă pentru mine. Pentru mine problema financiară nu e o problemă. Eu am pierdut în viața mea mult din punct de vedere material… Din cenușă m-am ridicat și de acolo am plecat. Nu mi-a fost frică de ziua de mâine”, a declarat Marcel Toader în ultimul său interviu la Antena Stars.