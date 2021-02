Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!”

Marcela Fota traversează o adevărată dramă, după ce și-a pierdut, de curând, soțul. Invitată la Acces Direct, emisiune moderată de Mirela Vaida, Marcela a povestit cum l-a anunțat pe David, băiatul ei, că tatăl lui a murit.

La un moment dat, i-au dat lacrimile, dar a continuat, spunând că David e un băiețel puternic. ”După acest șoc, David e un băiat matur, în primă fază i-am zis că tati este foarte bolnav, e în spital… Dar m-a întrebat de ce plâng, atunci… I-am spus că are mai mari probleme… Nu am putut să-i spun atunci că a murit. Mi-a zis, îmsă, de ce mă îmbrac în negru? I-am spus că mereu sunt asa, dar el mi-a spus: ești altfel”, a povestit artista. (CITEȘTE ȘI: MARCELA FOTA, DECLARAȚII DUREROASE DUPĂ MOARTEA SOȚULUI. CE MESAJ EMOȚIONANT A TRANSMIS, DUPĂ TRAGEDIE)

Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun că tatăl lui a murit!”

A continuat tulburătoarea dezvăluire. ”Dar el a vrut să meargă să-l vadă a doua zi. Cea mai bună idee a fost să-l pregătesc. Că are ceva probleme… Am încercat să-l pregătesc. I-am ridicat moralul. El a sperat să nu fie atât de rău… Apoi, când l-am luat de la morgă, am descoperit că el susținuse foarte mult construcția unei biserici. Nicidată nu l-am întrebat cât dă, ce face… Marți i-am explicat lui David că Doamne-Doamne l-a luat pe tati… Am inzbucnit în plâns. I-am spus că eu merg la tati și el mi-a spus că și el vrea să-l vadă”, a continat Marcela.

”Hai să-l vezi pe tati, sufletul lui tati, apoi mergi la bona ta și faci ce vrei tu. El mi-a spus că vrea să rămână acasă. Nu am putut să-l iau, să-l vadă pe tati…”, a încheiat Marcela Fota.