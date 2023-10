Marcela Fota, dezvăluiri dureroase despre suferința fiului ei: ”David era încuiat în baie”

În urma cu 3 ani, Marcela Fota avea să trăiască drama vieții ei. Soțul artistei s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani după ce a suferit un infarct. Pierderea persoanei iubite a avut un impact devastator asupra sa, dar și asupra fiului ei.

Tragedia a avut loc a doua zi după Crăciun, în 2020. Minel Păpăroiu, soțul Marcelei Fota, s-a prăbușit la pământ în timp ce aștepta la coada unei instituții publice. Bărbatul a suferit un infarct și s-a stins din viață la doar 47 de ani.

Moartea soțului a devastat-o pe Marcela Fota

Șocul pe care Marcela Fosta l-a resimțit nu poate fi descris în cuvinte. Însă, de departe, cea mai grea provocare a venit în momentul în care a trebuit să-i spună fiului ei că tatăl lui nu se va mai întoarce niciodată acasă. Artista a trebuit să-și însușească rolul de tată, mamă și stâlp al familiei pentru fiul ei, cel care avea să sufere enorm după pierderea părintelui. David avea 12 ani când tatăl lui s-a stins din viață, vârstă la care i-a fost foarte greu să accepte o astfel de tragedie. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, artista a vorbit despre cele mai grele momente din viața celui mic, dar și despre cât de greu i-a fost să știe că fiul ei a rămas fără tată.

„Prima zi mi-a fost teamă că el va spune că va vrea să îl vadă. I-am spus că tati a avut o problemă și că este în spital și că vedem mâine ce se întâmplă. A doua zi i-am spus ‘Tu știi cât îl iubea Dumnezeu pe tati și tati pe Dumnezeu’. I-am spus că Dumnezeu a hotărât să-l ia pe tati. El mi-a spus ‘Adică, tati nu mai e?’.După a fost lupta, copilul meu nu a avut nicio reacție atunci, i-au curs două lacrimi, că m-a văzut pe mine plângând. I-am spus că tati este pus într-un loc în biserica la care a ajutat să se construiască și l-am întrebat: ”Vrei să mergi cu mama să stai cu tati?”, iar el a spus: ‘Spune-mi a doua opțiune’. I-am zis: ‘Să stai acasă cu prietenii tăi’, el a zis că vrea acasă.”, a spus Marcela Fota.

Îndrăgita artistă a mărturisit că David devenise un copil închis în el, nu își exterioriza sentimentele și nu a deschis niciodată subiectul de tatăl lui decedat. În schimb, pentru a se elibera de suferință, cel mic mergea în baie și plângea fără ca nimeni să știe.

”Din momentul acela copilul meu nu a mai vorbit despre chestia asta, efectiv refuza orice discuție pe acest subiect. Aici a fost panica mea și durerea. La vreo două luni a venit sora mea, de atunci ea stă la noi, mi-a spus că David era încuiat în baie. L-am găsit urlând, avea 12 ani. L-am luat în brațe și am plâns amândoi, atunci a acceptat și el momentul prin care trebuia să treacă”, a mai povestit Marcela Fota în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ghinioanele se țin lanț în familia Marcelei Fota

După ce i-a murit soțul, Marcela Fota a mai trecut printr-un necaz în vara acestui an. Mama regretatului ei soț s-a stins din viață. De vină au fost o serie de probleme cardiace.

„Da, din păcate soacra mea s-a stins din viață. Era cardiacă și în ultimele luni de viață nu s-a simțit foarte bine. Am încercat cât am putut să-i fim alături în toată această perioadă, însă, din păcate s-a stins. Am rămas surprinsă pentru că fiul meu, David, a vrut să participe la funeraliile bunicii sale. Eu l-am întrebat de fiecare dată, la tatăl lui și la bunicul lui nu a vrut să vină și nu-l forțez. De această dată, însă, a vrut să vină. Noi avem o relație foarte bună cu familia soțului meu, este familia fiului meu”, a mărturisit Marcela Fota pentru Star Popular.

