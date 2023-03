Marcela Fota, criticată dur de o colegă de breaslă, pentru relația pe care o are cu iubitul mult mai tânăr: „S-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva”

Marcela Fota a intrat din nou, în vizorul „cârcotașilor”. Interpreta de muzică populară a fost criticată de o altă colegă de breaslă pentru faptul că se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea. Ce a putut să spună despre relația dintre cei doi, în rândurile de mai jos.

După ce a trecut prin cea mai grea încercare de viață, în momentul în care și-a pierdut soțul, Marcela Fota și-a găsit fericirea, din nou, în brațele unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea. Din momentul în care cei doi și-au asumat relația, cântăreața a fost aspru criticată pentru diferența de vârstă dintre ea și iubitul său.

De această dată, cea care a avut de făcut câteva observații la adresa ei este Daniela Ploia, o interpretă de muzică populară.

Marcela Fota, atacată dur de o altă colegă de breaslă: „Cum e o vorbă din popor, tu te duci, eu mă mărit”

Interpreta nu a ezitat să-și expună punctul de vedere, susținând că nu e normal ca Marcela să se cupleze cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, mai ales că are un băiețel căruia trebuie să-i fie exemplu.

„Nu știu dacă dumneai mă consideră colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colega mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: «cum e o vorbă din popor, tu te duci, eu mă mărit»”, a mărturisit Daniela Ploia, potrivit starpopular.ro.

(CITEȘTE ȘI: Marcela Fota, dezvăluiri sfâșietoare din ziua în care și-a văzut pentru ultima oară soțul: ”Am luat micul dejun și apoi…”)

Mai mult decât atât, Daniela susține că era o alegere mult mai înțeleaptă dacă începea o relație cu un bărbat mai în vârstă, asta pentru că dă un exemplu negativ ca persoană publică.

„Nu poți să te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat… pune-te în situația mamei băiatului. Când ești mamă, persoana publică, trebuie să ai grijă la ce exemplu dai în societate. Cred că dădea mai bine să se cupleze cu cineva mai în vârsta, decât cu un copil. Aici a fost problema, după drama pe care ai făcut-o pe la toate televiziunile, să apari… Noi, artiștii, știam de acest partener, am și văzut-o la câteva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot să aprob astfel de exemple, mai ales în cazul persoanelor publice”, a mai spus Daniela Ploia, pentru sursa citată.