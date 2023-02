Marcela Fota, dezvăluiri sfâșietoare din ziua în care și-a văzut pentru ultima oară soțul: ”Am luat micul dejun și apoi...”

În urmă cu 3 ani, Marcela Fota (46 de ani) a trecut printr-o perioadă cum greu se poate descrie în cuvinte. Când credea că nimic rău nu se poate întâmpla, destinul a avut alt plan pentru ea și familia ei. Și-a pierdut soțul în urma unui infarct și a rămas singură cu un copil de crescut. Cu lacrimi în ochi, artista a vorbit despre ziua în care și-a văzut pentru ultima dată soțul.

Se spune că timpul vindecă tot, însă Marcela Fota resimte și acum durerea prin care a trecut în urmă cu 3 ani. În cadrul unui interviu emoționant, artista a memorat, pas cu pas, ultima zi petrecută alături de soțul ei. De departe cel mai dureros moment a fost când și-a adus aminte cum, în acea dimineață, au plecat ținându-se de mână și s-a întors singură acasă.

„A fost o dimineață foarte normală, ca orice altă dimineață. El era foarte matinal, a plecat pe la 6, a venit în jur de 10, am luat micul dejun și apoi a mai rezolvat câteva treburi, iar apoi am plecat împreună unde am avut treabă. Eu cred foarte mult în destin, am plecat de mână amândoi și m-am întors singură. Ultima mea conversație cu el… Eu l-am sunat, el ajunsese înainte”, a spus Marcela Fota.

Marcela Fota: ”I-a explodat inima”

Cu durere în glas, artista și-a adus aminte momentul în care și-a sunat soțul și i-a răspuns o persoană străină, persoană care i-a spus că partenerul ei a căzut din picioare. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, la fel cum, de atunci, viața Marcelei Fota s-a schimbat la 180 de grade.

Am plecat cu două mașini pentru că aveam treburi separate. Ajunsese înaintea mea și eu l-am întrebat unde a parcat, mi-a explicat unde și mi-a zis: ‘Eu am găsit parcare acolo pentru că sunt foarte norocos’ și eu i-am zis că voi găsi parcare lângă el, pentru că norocul lui în viață am fost eu. Eu am mers pe secția de taxe și impozite, iar el a rămas la parterul clădirii să facă niște copii și în momentul în care l-am sunat să vină sus mi-a răspuns cineva la telefon și mi-a spus că a căzut din picioare. Pur și simplu i-a explodat inima într-o fracțiune de secundă”, a mai spus Marcela Fota, pentru Wowbiz.

Cel mai probabil, durerea din sufletul ei nu va dispărea niciodată, însă viața își urmează cursul, iar acum Marcela Fota și-a refăcut viața și se bucură de toată iubirea primită din partea iubitului ei. Artista este răsfățată, iubită și respectată de un bărbat cu 22 de ani mai mic decât ea.