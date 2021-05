Marcela Fota, legătură paranormală cu soțul ei. Ce mesaje primește artista de pe lumea cealaltă 

De aproape jumătate de an viața Marcelei Fota s-a schimbat radical. Moartea fulgerătoare a soțului ei a lăsat-o cu un mare gol în suflet, iar timpul nu pare să-i mai reducă din durere. Artista știe că oriunde ar fi, soțul ei, are grijă de ea și o îndrumă așa cum știe mai bine. Mesajele pe care le primește de la cel pe care-l iubește nespus, sunt cele care-i dau putere să meargă mai departe.

La trei zile după Crăciun, soțul Marcelei Fota înceta din viață într-un mod subit. Bărbatul a suferit un infarct chiar în timp ce stătea la rând, într-o instituție publică. Durerea pricinuită de această tragedie nu poate fi descrisă în cuvinte și nu poate fi ameliorată nici de trecerea timpului. Însă, există un lucru care-i dă putere artistei, legătura specială dintre ea și soțul ei.

Potrivit declarațiilor făcute de îndrăgita interpretă de muzică populară, ea și soțul ei au o legătură paranormală și nu puține au fost serile în care l-a simțit aproape, l-a visat și a vorbit cu el. Știe și simte că este mândru de ea și asta-i și transmite prin mesajele de dincolo.

”L-am visat de nenumărate ori. De fiecare dată l-am visat bine și frumos. L-am visat și intrând în casa noastră. Ceea ce-mi transmite el, nu neapărat prin vorbe, este faptul că este mândru de noi, pentru că am rămas la fel de uniți.

El mereu spunea înainte de această întâmplare că este pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu și consider că lui îi este bine și atunci automat își dorește ca și nouă să ne fie bine. Un mesaj profund pe care l-am primit din partea lui a fost într-o noapte când l-am visat pe el efectiv și după am rămas eu cu David, amândoi de mână, într-o apă curată și am înțeles exact ce a vrut să spună.”, a declarat Marcela Fota la Antena Stars.

Marcela Fota: „Sentimentele mele pentru ele sunt aceleași” Mulți ar spune că pe măsură ce trece timpul, durerea se estompează. Ei bine, nu pare să fie și cazul Marcelei Fosta. Artista declară că îl iubește la fel de mult ca atunci când era în viață, dar chiar și așa, a rămas foarte ancorată în realitate.

”Nu s-a estompat nimic și nici nu vreau să se estompeze acest lucru. Sentimentele mele pentru el sunt aceleași, trăirile mele față de el sunt aceleași. Cu trecerea timpului conștientizezi cât de mult îți lipsește, în niciun caz să-ți fie mai ușor, însă, în același timp, sunt foarte ancorată la realitate.

Îmi dau seama că altă opțiune în afara faptului de a privi înainte nu există, iar eu îl am pe David care merită toate zâmbetele și toate lucrurile frumoase din această lume, iar eu știu că, dacă eu sunt bine și David este bine. Pentru soțul meu asta este cel mai important, ca eu și copilul nostru să fim bine, pentru că el ne ajută să fim bine”, a mai adăugat interpreta de muzică populară, transmite Spynews.

