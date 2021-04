Marcela Fota, declarații sfâșietoare! Cum a trecut fiul ei peste pierderea tatălui. „S-a închis în baie și a început să plângă”

Marcela Fota a vorbit despre clipele grele prin care ea și fiul ei au trecut. După ce și-a pierdut soțul, Minel Paparoiu, artista de muzică populară a suferit, însă cel mai afectat a fost fiul ei. Acesta a încercat multă vreme să își ascundă durerea și să se închidă în el.

În cadrul unei emisiuni tv, Marcela Fota a vorbit despre cum a reușit să treacă peste tristul eveniment și cum a încercat să își ajute fiul să proceseze întreaga durere. Aceasta a mărturisit că băiatul a încercat să își ascundă sentimentele și să pară puternic.

„Cum încearcă să treacă? Aceasta este întrebarea care trebuie pusă, pentru că de trecut nu cred că vom reuși niciodată cu adevărat și în sufletul meu nici nu-mi doresc să trec peste acest lucru. Întâmplarea asta vreau să rămână în sufletul meu, va fi parte din trăirile mele, pentru că odată ce reușești să depășești momentul 100% ai uitat anumite lucruri și nu vreau să se întâmple asta. Copilul meu e unul foarte responsabil și grijuliu. În primă fază s-a închis foarte tare în el, am reușit după 2 luni să depășim această perioadă, cu închiderea.

Nu vorbea nici măcar cu mine despre acest subiect. În rest, a avut un comportament normal și încerca să acopere suferința cu glume și zâmbete. Parcă uneori râdea în exces. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, în sufletul e ceva. Tot încercam să aduc discuția despre tatăl lui și schimba subiectul. I-am lăsat timpul lui. Toată lumea zicea: „du-l la psiholog”. Am refuzat să-l duc la psiholog, pentru că-mi cunoșteam copilul. Știam că dacă e să se deschidă în fața cuiva eu sunt acea persoană și așa s-a întâmplat”, a declarat Marcela Foto, la Antena Stars.

„S-a închis în baie și a început să plângă”

Marcela Fota a mai spus că vreme de două luni fiul ei a reușit să ascundă foarte bine toată durerea. Însă în cele din urmă a cedat și s-a descărcat, lucru ce l-a ajutat mult. Artista a fost alături de el, iar împreună au depășit cea mai grea parte.

„A început să vorbească și spune singur: așa făcea și tati. A încercat să-și ascundă suferința până în momentul în care s-a închis în baie și a început să plângă. Am intrat peste el și am început să plângem amândoi și i-am zis: e firesc să ne fie dor de tati, că și lui îi e dor de noi și se bucură că vorbim despre el. Sufletul lui e peste tot cu noi. Atunci a înțeles că e normal să se descarce. Am evitat să-i spun: tu ești bărbatul casei acum, tocmai din motivul să nu simtă presiunea asta acum. Mi-a zis că e șeful casei și eu i-am zis că sunt mama șefului. Am evitat să pun pe el toată responsabilitatea”, a mai mărturisit Marcela Fota.

