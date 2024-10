Marea împăcare din showbiz! Nimeni nu se aștepta ca ei doi să-și mai acorde o șansă

Nimeni nu se aștepta la asta! Două nume cunoscute ale generației tinere și-au mai dat o șansă, iar după doi ani de la despărțire, se anunță o împăcare bombă în showbiz! Asta nu o spunem noi, ci ei, aceștia afișându-se deja împreună fără să țină cont de părerea lumii. Află în rândurile de mai jos cine sunt protagoniștii de astăzi!

Amândoi artiști, amândoi iubiți de public, ba chiar având și comunități mari care le susțineau relația la vremea respectivă. Acum au dat bomba, iar fanii lor sunt în extaz! Ți-ai dat seama despre cine vorbim? Dacă nu, citește mai jos!

În primăvara anului 2022, Bibi și Antonio Pican dădeau vestea separării, după o relație de doi ani, deși aveau planuri mari împreună. La scurt timp după despărțire, cei doi au mers pe drumuri separate și fiecare a avut alte relații.

Recent, însă, cei doi influenceri au dat bomba și au reapărut împreună în public, lăsând impresia că s-au împăcat. Mai mult, Antonio a făcut un gest emoționant în timpul unui concert prin care a dezvăluit marea împăcare.

În urmă cu câteva zile, artista a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de Antonio Pican. Cei doi erau tandri și apropiați, mai mult decât ar putea fi niște simpli prieteni. Acest gest i-a făcut pe mulți să creadă că cei doi s-au împăcat. Mai mult, ei se urmăresc din nou pe rețelele de socializare.

Deși împăcarea nu a fost încă confirmată oficial, un gest recent al lui Antonio Pican sugerează că cei doi sunt din nou împreună. La scurt timp după ce au apărut împreună în public, Antonio a interpretat una dintre piesele lui Bibi în cadrul unui concert, lăsând impresia că a mai oferit o șansă iubirii cu artista.

Cei doi nu s-au certat niciodată în mediul online, iar motivul despărțirii a fost mereu ascuns. Mai mult, Bibi vorbea foarte frumos despre fosta ei relație și spunea că respectul dintre ea și Antonio Pican va rămâne mereu.

„Suntem în relații OK, ne respectăm, ne-am respectat întotdeauna și ne respectăm în continuare. Nu sunt genul de persoană care să își spele rufele în public, există respect în continuare și cred că așa-i frumos după orice relație care se sfârșește, să existe acel bun-simț, care la noi există! Eu nu sunt cu scandaluri, cu drame, nu m-am ridicat pe spatele scandalurilor. Mie mi-a plăcut să muncesc de mică, să am totul foarte curat, consider că am o imagine foarte curată. Nu am avea de ce să facem din treaba asta un scandal, nu îmi este caracteristic. A fost frumos cât a fost, fiecare acum e pe drumul lui!”, declara Bibi pentru CANCAN.RO, după despărțire.